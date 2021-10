Meciul Simona Halep – Emma Răducanu se amână. Marta Kostyuk e în semifinale

Ultimul sfert de finală de pe tabloul principal al turneului de tenis feminin Transylvania Open a programat întâlnirea dintre britanica Emma Răducanu (23 WTA) și ucraineanca Marta Kostyuk (55 WTA). Răducanu a fost de nerecunoscut, cedând victoria cu un joc mult sub ceea ce a arătat în ultima vreme.

Marta Kostyuk nu a jucat mult mai bine, însă a făcut mult mai puține greșeli neforțate, față de britanică. Răducanu a suferit mult la serviciu, unde a avut 7 duble greșeli, dar și la retur, părând a fi grăbită să încheie fiecare minge cât mai repede posibil.

Koshtyuk a primit multe cadouri de la Răducanu, notează Mediafax, sub forma erorilor neforțate, la care ucraineana a răspuns cu un joc cu lovituri mai agresive și mai hotărâte.

În cele din urmă, Kostyuk s-a impus cu 6-2, 6-1, după numai 57 de minute de joc, și o va întâlni în semifinală, sâmbătă, de la ora 17.00, pe Simona Halep, singura sportivă din România rămasă în competiție la Cluj Napoca. Pentru Koshtyuk aceasta este cea de a treia calificare într-o semifinală în acest sezon.

Victorie ușoară pentru Simona Halep

Amintim că Simona Halep (18 WTA) s-a calificat mai departe, trecând categoric, în sferturile de finală, de Jaqueline Cristian (105 WTA).

Confruntarea dintre cele două sportive din România a fost adjudecată fără emoții de fostul număr 1 mondial, Simona Halep, care a învins-o pe „Contesa Dracula” Cristian, cu un incontestabil 6-1, 6-1.

Simona Halep nu a arătat nici un moment de slăbiciune, în ciuda problemelor avute cu o zi înainte la spate.

La interviul de la finalul meciului, Simona Halep a declarat: „Am dat tot ce am putut azi și sunt foarte bucuroasă că am putut câștiga și ajunge în semifinale la Cluj. E o bucurie să joc semifinala aici, unde presiunea terenului propriu e mai mare, dar e și mai motivatoare.

Am făcut tot ce am putut, mi-am tratat spatele ieri și în această dimineață, mă simt mai bine și mă bucur că am putut câștiga. Azi a fost mult mai bine, am încercat să uit de asta și să mă bucur. Sunt foarte mândră de performanța mea.

M-am simțit mult mai bine, dar sunt obișnuită cu aceste dureri (la spate, n.r.), dar azi am uitat de ele, pentru că am învățat să le administrez. Jaqueline e o jucătoare tânără și puternică și are un viitor frumos înainte.”