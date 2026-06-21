Lucian Bode, prima reacție după ce conducerea PNL i-a cerut să demisioneze din partid

Deputatul Lucian Bode, fost secretar general al PNL / Foto: Agerpres

Lucian Bode a reacționat după ce conducerea PNL i-a cerut să demisioneze din partid.

Deputatul Lucian Bode, fost secretar general al PNL, căruia conducerea partidului i-a cerut demisia din formaţiunea liberală, a anunțat că nu are niciun motiv pentru a lua o astfel de decizie. El a criticat conducerea PNL și a acuzat impunerea unor ultimatumuri și lipsa libertății de exprimare.

„Noua viziune liberală începe cu ultimatumuri și se încheie cu amenințarea excluderii celor care îndrăznesc să aibă o altă opinie în interiorul partidului. Subliniez, doar in interiorul partidului. E deplorabil și hilar unde s-a ajuns.

În peste 27 de ani petrecuți în PNL, mi-am exprimat toate pozițiile în cadrul organismelor statutare ale PNL. Cel mai recent, în Biroul Politic Național și în Colegiul Director Județean al PNL Sălaj. Am făcut asta pentru că am rămas și rămân consecvent principiilor liberale în care cred.

Mi-am permis să vorbesc liber despre ce s-a întâmplat cu PNL în ultimul an și jumătate, despre modul de promovare a oamenilor „din afară”, despre depărtarea de electoratul nostru tradițional, despre fuga de responsabilitate și despre abandonarea muncii de partid.

Se pare că am deranjat. Totuși, am făcut-o cu argumente, conform valorilor liberale în care cred. Și am făcut-o mai ales pentru că deciziile politice se discută liber, nu vin servite la „impuse”, a scris Lucian Bode pe pagina de Facebook.



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„Amenințarea cu excluderea nu demonstrează viziune politică”

Lucian Bode a respins amenințările cu excluderea din partid și a susținut că astfel de ameninţări nu demonstrează viziune politică, ci incapacitatea unora de a răspunde argumentelor sale.

„Acum, amenințarea cu excluderea nu demonstrează viziune politică, ci incapacitatea unora de a răspunde argumentelor mele. Iar dacă „noul PNL” sancționează libertatea de opinie, nu face altceva să își calce în picioare chiar identitatea pe care pretinde că o apără.

Unele lucruri aș putea să le înțeleg, însă memoria instituțională nu poate fi rescrisă printr-un vot în Congresul extraordinar. În privința situației financiare a PNL, lucrurile sunt mult mai simple decât recenta „sentință politică”.

Ea trebuie privită din doua perspective: prima, cea a legalității procedurilor, validată de către toate instituțiile statului abilitate să o verifice; a doua, politică, decisă de fiecare dată doar în structurile statutare ale PNL, sub coordonarea șefilor de campanie.

În 2024, nicio decizie de campanie nu a fost luată discreționar. Toate cheltuielile și toate angajamentele au fost cunoscute și asumate de către toate echipele de campanie ale partidului, inclusiv de către unii dintre cei care astăzi pozează în lupi moraliști sau reformatori liberali”, a scris Lucian Bode.

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„Problemele invocate întruna nu au existat și nici nu există”

Lucian Bode susține că nu există probleme financiare în PNL și că acuzațiile la adresa sa sunt o „sentință politică” fără dezbatere internă. De asemenea, acesta susține că nu va demisiona, deoarece nu a încălcat nicio decizie a partidului.

„Mai mult, situațiile financiar-contabile ale partidului au fost verificate și validate inclusiv de către AEP și de Curtea de Conturi. Problemele invocate întruna nu au existat și nici nu există. Ele există doar într-o „sentință politică” dată astazi fără nici o dezbatere prealabilă în vreun cadru statutar al PNL.

Nu mă miră, pentru că asta e noua metodă de reformă a partidului: întâi se stabilește vinovatul, apoi se caută faptele.

PS: Un partid care își exclude vocile critice nu se reformează, ci își pregătește eșecul în surdină. Cât privește demisia, atâta vreme cât în toată cariera mea politică nu am încălcat NICIO DECIZIE a PNL, NU am niciun motiv să demisionez!”, a scris Lucian Bode pe pagina de Facebook.