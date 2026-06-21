Alina Gorghiu, răspuns după ce a fost amenințată cu excluderea din PNL

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Alina Gorghiu a luat o decizie privind PNL.

Deputatul liberal Robert Sighiartău a anunțat duminică, în timpul Comgresului PNL, o hotărâre importantă care e menintă „să aducă o clarificare morală și o separare a apelor în PNL”.

„Congresul PNL constată că domnii Lucian Bode, Rareș Bogdan, Adrian Veștea, Hubert Thuma și Alina Gorghiu au încălcat în mod repetat obligațiile de a apăra interesele politice ale PNL, participând la acțiuni și demersuri contrare intereselor partidului”, a anunțat Robert Sighiartău.

Congresul le solicită acestora demisia din calitatea de membri ai PNL până mâine, la ora 12.00.

„Dacă nu își prezintă demisia până pe 22 iunie la ora 12.00, Congresul mandatează Biroul Permanent pentru declanșarea procedurilor de excludere”, a precizat deputatul.

Alina Gorghiu a transmis că nu se pune problema niciunei demisii. Va reveni în PNL în cazul excluderii.

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