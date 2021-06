Loto 6/49. Rezultatele tragerilor de joi, 17 iunie, 2021

LOTO. La Tragerile de duminică, 13 iunie, Loteria Romana a acordat peste 31.000 de castiguri în valoare totala de peste 1,77 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 1,51 milioane lei(aproximativ 308.000 de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,72 milioane lei (peste 350.300 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 28,69 milioane lei (peste 5,83 milioane de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 172.500 de lei (peste 35.000 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report de peste 89.000 de lei (peste 18.000 de euro).

LOTO. La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 255.000 de lei (peste 51.800 de euro), iar la categoria a II-a un report in valoare de peste 71.000 de lei (peste 14.400 de euro). La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 122.000 de lei (peste 24.800 de euro).

Numerele extrase, joi, 17 iunie, 2021

Loto 6/49

Loto 5/40

Joker

Noroc

Super noroc

Noroc plus