Loto 6/49. Rezultatele tragerilor de duminică, 19 septembrie, 2021. Report record la Joker

LOTO. La tragerile de joi, 16 septembrie, Loteria Romana a acordat 22.400 de câștiguri în valoare totală de peste 1,92 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de aproximativ 4,26 milioane lei(peste 860.700 de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de aproximativ 2,3 milioane lei (peste 464.700 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 30 milioane lei (peste 6 milioane de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 169.500 de lei (peste 34.200 de euro).

LOTO. La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 126.500 de lei (peste 25.500 de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 16.800 de lei. La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de aproximativ 208.700 de lei (peste 42.100 de euro).

LOTERIA ROMANA ITI SCHIMBA VIATA!

La tragerea Noroc Plus de joi, 16 septembrie, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 720.419,48 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Ramnicu Valcea si a fost completat cu o varianta simpla la Joker si o varianta la Noroc Plus.

Numerele extrase, duminică, 19 septembrie, 2021:

Loto 6/49

8 12 19 6 11 10

Loto 5/40

18 21 31 20 2 16

Joker

23 3 38 7 15 + 9

Noroc

7 5 7 0 3 5 3

Super noroc

4 1 5 9 7 4

Noroc plus

8 1 7 9 5 2