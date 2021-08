Loto 6/49. Rezultatele tragerilor de duminică, 15 august 2021

LOTO. LOTERIA ROMÂNĂ a continuat, duminică, 15 august 2021, seria extragerilor Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. DC News publică numerele extrase începând cu orele 18:15.

LOTO. La tragerile de joi12 august, Loteria Romana a acordat 21.500 de câștiguri în valoare totală de peste 6,42 milioane de lei.

SUPLIMENTAR 500.000 DE LEI LA CATEGORIA I LA LOTO 6/49

LOTO. In urma castigarii premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din data de 12.08.2021, pentru tragerea Loto 6/49 din data de 15.08.2021, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I cu 500.000 de lei.

LOTO. La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,12 milioane lei (peste 433.300 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 29,45 milioane lei (aproximativ 6 milioane de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de peste 72.300 de lei (peste 14.700 de euro).

LOTO. La Noroc Plus, la categoria I, reportul este in valoare de peste 406.500 de lei (peste 82.700 de euro), iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, reportul este in valoare de aproximativ 176.800 de lei (aproximativ 36.000 de euro).

Numerele extrase, duminică, 15 august 2021:

Loto 6/49

Loto 5/40

Joker

Noroc

Super noroc

Noroc plus