Lasconi uimește din nou: Afirmă că i-a scris lui Trump o ”capodoperă academică”

Afirmația Elenei Lasconi a venit în contextul în care a fost întrebată, într-o conferinţă de presă desfășurată sâmbătă la Ploieşti, ce i-ar transmite acum lui Donald Trump și dacă i-ar scrie din nou o scrisoare.

Noile declarații ale Elenei Lasconi pe această temă vin după ce, în urmă cu câteva zile, declarea că scrisoarea pe care i-a scris-o lui Donald Trump după primul tur al alegerilor prezidenţiale de anul trecut, care au fost anulate, a fost ”o stângăcie”.

”A fost o capodoperă academică, la tot ceea ce s-a întâmplat până acum”

”Credeţi-mă, înţeleg ironia din întrebarea dumneavoastră, dar eu vă zic că mă consider o bună româncă. Iar scrisoarea pe care am scris-o eu lui Trump a fost, consider acum, după tot ceea ce s-a întâmplat, că a fost o capodoperă academică, la tot ceea ce s-a întâmplat până acum. Am declarat-o de mai multe ori că o să fac lumină în acest caz, dar nu acum, pentru că nu este bine pentru ţara mea. Dar dacă e să-mi iau orice ironie de la presă şi oricâte înjurături din bula noastră pentru ţara pe care o iubesc.. shoot!”, a declarat Elena Lasconi.

Cum îl vede acum pe președintele SUA

Președinta USR spune că nu şi-a schimbat perspectiva cu privire la preşedintele Statelor Unite ale Americii Donald Trump.

”Eu nu mi-am schimbat-o. Și orice preşedinte ar fi, al României, noi trebuie să ţinem aproape şi să avem o linie de dialog cu preşedintele, cu cine este la Casa Albă. Este adevărat că noi avem un parteneriat strategic, dar vedeţi că nu e nimic garantat pe viaţă. Şi atunci, importante sunt relaţiile interumane. Dacă tot am ajuns să vorbim depsre asta, imaginaţi-vă că stă Nicuşor cu Trump faţă în faţă. Ce vorbesc? Sau altcineva, nu ştiu”, a mai declarat Elena Lasconi.

Pe 8 decembrie 2024, la două zile după ce Curtea Constituțională a anulat alegerile prezidențiale 2024, Elena Lasconi a postat pe rețeaua X, o scrisoare către Donald Trump, care la acel moment era președintele ales al Statelor Unite. Lasconi i-a transmis lui Trump că îşi vrea să se întâlnească cu Trump și că ea nu este ”candidatul lui Soros”.

