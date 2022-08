Iron Maiden, în concert pe RADIO DC NEWS: "Death On The Road: Live In Dortmund 2005"

Seria "Midnight Live Concerts at Radio DC News.ro" continuă și duminica aceasta, de la ora 23:59, cu un Iron Maiden, concertul "Death On The Road: Live In Dortmund 2005" fiind unul dintre cele mai apreciate prestații live ale trupei britanice.

Death on the Road a fost înregistrat la Westfalenhallen din Dortmund , Germania, pe 24 noiembrie 2003, în timpul turneului mondial Dance of Death.

Concertul a fost considerat de revista britanică Kerrang ca fiind „aproape cel mai bun album live Iron Maiden”.

Iron Maiden

Iron Maiden este o trupă engleză de heavy metal formată în Leyton, Marea Britanie , în 1975, de către basistul și compozitorul principal Steve Harris .

Formația pentru cea mai mare parte a istoriei trupei a fost compusă din Steve Harris, solistul Bruce Dickinson, bateristul Nicko McBrain și chitariștii Dave Murray , Adrian Smith și Janick Gers.

Discografia trupei este una de-a dreptul impresionantă, cu 41 de albume, inclusiv 17 albume de studio, 13 albume live, 4 EP-uri și 7compilații.

De asemenea, Iron Maiden a lansat 47 de single-uri și 20 de albume video.

Ca pionieri ai noului val al mișcării britanice de heavy metal, Iron Maiden a obținut succesul inițial la începutul anilor 1980.

În 1982, trupa și-a lansat albumulThe Number of the Beast , primul cu Bruce Dickinson , care l-a înlocuit pe Paul Di'Anno ca solis. Acesta a fost un punct de cotitură în cariera trupei, ajutând la stabilirea lui Iron Maiden drept un reper al heavy metalului.

Versurile lui Iron Maiden acoperă subiecte precum istoria, literatura, războiul, mitologia, societatea și religia. Multe dintre melodiile lor sunt bazate pe istorie, literatura clasică și film.

Steve Harris, basistul și compozitorul principal al lui Iron Maiden, a declarat că a fost influențat în carieră de Black Sabbath , Deep Purple , Led Zeppelin , Uriah Heep , Pink Floyd , Genesis , Yes , Jethro Tull , Thin Lizzy , OZN , Queen și Wishbone Ash.

De-a lungul carierei, stilul trupei a rămas în mare măsură neschimbat, în ciuda adăugării de sintetizatoare și alte echipamente de procesare a sunetului.

