Irina Begu, succes la Parma. Viktoria Tomova a abandonat la scorul de 7-5, 5-1

Jucătoarea de tenis Irina Begu s-a calificat, marţi, în optimile de finală ale turneului WTA 250 de la Parma, dotat cu premii totale de 203.204 euro, după ce bulgăroaica Viktoria Tomova a abandonat la scorul de 7-5, 5-1.

Irina Begu, a treia favorită, a obţinut victoria după o oră şi 42 de minute. Tomova a condus cu 4-0 în primul set, dar Begu a revenit formidabil şi a egalat, 4-4, câştigând cu 7-5. Setul secund a aparţinut româncei, care a reuşit o serie de patru ghemuri la rând (de la 1-1 la 5-1), înainte ca Tomova să renunţe.

Citește și...

Simona Halep nu mai joacă deloc în 2022

Jucătoarea de tenis Simona Halep a anunţat că nu va mai juca în acest an. Simona Halep a spus că la US Open a fost extenuată mental şi, deoarece avea de ani probleme cu respiraţia, a decis să se opereze. „Nu am putut face asta mai devreme, deoarece tenisul era prioritatea mea şi nu am găsit timpul necesar şi lunile necesare pentru recuperare. Dar am simţit că este momentul să fac ceva pentru mine ca om. De aceea am făcut şi partea estetică, mai ales că nu mi-a plăcut niciodată nasul meu. Am făcut şi partea funcţională dar şi cea estetică, sunt sigură că mulţi mă înţelegeţi”, a transmis Simona Halep.

„Nu ştiu cât de lungă va fi perioada de recuperare, în acest moment nu mă gândesc la nimic altceva în afară de recuperare. Ceea ce este cert este că nu voi mai putea juca în acest an la niciun turneu. Sezonul 2022 este încheiat pentru mine. 2022, ai fost un an interesant, plin de evenimente. Ne vedem pe teren, 2023. Încă simt că mai am multe de dat pe terenul de tenis şi mai am obiective de îndepinit”, a scris Simona Halep pe Instagram.

De asemenea, Simona Halep a mai precizat că are încredere în antrenorul ei sută la sută şi de aceea a decis să facă schimbări în echipa sa.

Necunoscutele Simonei Halep, scoase la iveală de astrologul Daniela Simulescu

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, a realizat portretul astrologic al Simonei Halep. „Ce reiese din astrograma Simona Halep? „Este născută pe 27 septembrie, în Constanța. Este Balanță. Are soarele în Balanță, poziția soarelui în momentul nașterii arată zodia. Aceasta arată o părticică din noi, scheletul nostru astrologic pe care se pun restul amănuntelor. Poziția soarelui la nativii din Balanță arată poziția conștientă din noi. Caracteristicile Balanței le întâlnim foarte ușor la Simona. Este foarte armonioasă, echilibrată, diplomată și sociabilă. Vorbește frumos, politicos, nu vrea să supere pe nimeni. Dorește echilibru. Dacă vă uitați la meciurile sale de tenis, nu are momente dese de furie. Balanțele nu vor fi supărate pentru că nu vor să îi supere pe ceilalți. Balanțele au un comportament foarte plăcut. Sunt voioase, au nevoie de evenimente, le place să aibă pasiuni artistice sau culturale", a spus Daniela Simulescu, astrolog DCNews.

„Trebuie să vorbim puțin despre poziția Lunii în perioada nașterii. Luna are legătură cu partea sufletească, emoțională. O parte este zodia, dar unde era luna plasată pe cer arată sufletul, emoția. La Simona, în momentul nașterii sale, luna era plasată în zodia Taurului. Aici avem de-a face cu persoane care doresc foarte mult confort material și emoțional. Poziția lunii pentru o femeie este foarte importantă pentru că are legătura cu echilibrul, cu emoțiile. Dacă veți vedea meciurile ei în primii ani, ea nu se lăsa pentru că nu este foarte agresivă. Este în propriul ritm. A spus că îi plac oamenii calmi, care îi explică ce are de făcut pentru că oamenii cu luna în Taur au nevoie de oameni blânzi. Are nevoie să i se dea siguranță, mai ales că este sportivă”, a mai spus Daniela Simulescu despre Simona Halep.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News