Iohannis: "Riscurile s-au amplificat". Mesajul preşedintelui în criza NATO - Rusia

Klaus Iohannis a vizitat astăzi Baza Aeriană din Câmpia Turzii, unitate în care SUA are în plan investiții de 152 de milioane de dolari pentru dotări şi modernizare a infrastructurii. Vizita vine după ce șeful statului a discutat la telefon cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, despre tensiunile din regiune și drepturile minorității române în țara vecină.

"Am avut discuţii foarte bune, foarte aplicate despre capacităţile tehnice şi pregătirea aeronavelor şi-ale forţelor care sunt prezente aici. Mă bucur să constat că avem rezultate concrete ale procesului de modernizare a Forţelor Aeriene dar şi a Forţelor Terestre, două componente de bază ale armatei noastre. România a luat primele măsuri pentru modernizarea armatei încă de la începutul anului 2015, odată cu semnarea acordului politic pe care l-am iniţiat şi prin care am decis atunci alocarea a 2% din PIB pentru Apărare pentru o perioadă de cel puţin 10 ani. De atunci am făcut eforturi continue pentru achiziţionarea de armament cât mai performant dar şi pentru a optimiza pregătirea structurilor militare prin exerciţii cât mai complexe în format aliat." a declarat președintele.

Riscurile la adresa României s-au amplificat

Preşedintele a mai spus că actualul context din vecinătatea noastră dovedeşte o dată în plus că aceste măsuri erau imperios necesare: "Parcurgem o perioadă extrem de tensionată în care riscurile şi ameninţările la adresa securităţii regionale europene şi euroatlantice, inclusiv a securităţii României, s-au amplificat. Trebuie să fim foarte bine pregătiți pentru a contracara acțiunile agresive, inclusiv de tip hibrid, de exemplu în spațiul cibernetic. România acționează ferm și consecvent pentru consolidarea solidarității și a unității NATO, iar relația transatlantică reprezintă un element principal de susținere a coeziunii aliate. Reiterez, de aceea, în acest cadru, aprecierea mea deosebită pentru deciziile anunțate foarte recent ale Președinților Biden și Macron privind desfășurarea de forțe militare în România, contribuții extrem de relevante la efortul comun de descurajare și apărare în sudul Flancului Estic, la Marea Neagră și, în același timp, expresie a solidarității și angajamentului acestor parteneri strategici ai României pentru securitatea noastră. Am fost, în toată această perioadă, și suntem în contact strâns la nivel diplomatic, operațional și tehnic pentru stabilirea detaliilor și datelor exacte ale desfășurării unităților militare americane și franceze în România și, fără îndoială, vor urma curând anunțuri concrete în acest sens. În ceea ce ne privește, România este hotărâtă să-și dezvolte și să-și modernizeze în continuare capabilitățile militare, conform angajamentelor asumate în cadrul Alianței Nord-Atlantice." a declarat şeful statului.

Modernizare şi investiţii continue în Forţele Aeriene

Acesta i-a asigurat pe români că noile tipuri de avioane intrate în dotarea Armatei, în special aeronavele F-16, permit executarea cu eficiență ridicată a tuturor misiunilor specifice şi că procesul de modernizare a Forțelor Aeriene nu se va opri aici.

Primele lucrări la Baza Aeriană din Câmpia Turzii au început în perioada mai - august 2021, conform datelor US Army și US Air Force. În urma lucrărilor de modernizare, noua pistă a bazei va permite aterizare și decolarea avioanelor cargo de mare tonaj precum C-5 Galaxy sau C-17. Banii pentru investiții vor fi alocați prin intermediul Inițiativei de Descurajare Europeană (European Deterrence Initiative), un program lansat de SUA în iunie 2014, după anexarea peninsulei Crimeea de către Rusia.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News