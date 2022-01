Ioana Constantin: Orice discuţie despre echitate în sistemul de pensii, pură ipocrizie

"Plătim peste 9 Miliarde pe an pentru pensiile speciale, de la an la an cu cca. 10% mai mult. Voința politică pentru eliminarea lor e ZERO, deși se vorbește continuu și populist despre asta.

Proiectul de lege al PMP a fost singurul care propunea eliminarea tuturor pensiilor speciale, cu excepția celor pentru veteranii de război, invalizii de război, foștii deținuți politic, văduvele veteranilor de război. Un proiect de lege care a trecut de Senat, dar care a rămas și azi blocat la Camera Deputaților. Un proiect pentru care s-au strâns semnături în stradă de la cetățenii revoltați pe această nedreptate uriașă care apasă pe buget, dar pentru care partidele politice nu au găsit voință", a scris Ioana Constantin pe Facebook.

"Orice discuţie despre echitate, pură ipocrizie"

"Azi, orice discuții și promisiuni pe care le auziți reprezintă doar populism. Faptele se văd la votul din Parlament, prin legi făcute bine, constituționale care chiar să producă efecte, nu așa cum a fost proiectul de impozitare a pensiilor speciale gândit și votat ca neconstituțional chiar de către Parlament.

Chiar ei, politicienii unor partide, au creat noi categorii fidele și privilegiate prin aceste pensii speciale. Nu poți avea echitate în sistemul de pensii cât timp pentru o pensie specială de 9.000 lei sau 10.000 lei contributivitatea este 2.000 lei. Nu mai vorbim despre pensiile speciale de 20.000 lei sau chiar mai mari.

Mai mult, orice discuție despre echitate în sistemul de pensii, cât timp există pensiile speciale, este pură ipocrizie. Cei mai mulți pensionari cu venituri mici nu reușesc să își cumpere medicamente; inflația înghite orice majorare, iar creșterea prețurilor la gaze și energie a produs scumpiri în lanț care afectează în primul rând categoriile vulnerabile. Orice discuție despre majorări ale pensiile speciale este o bataie de joc la adresa tuturor celor care au contribuit la sistemul public, iar azi trebuie să renunțe la medicamente sau alimente pentru a le ajunge pensia să achite facturile.

Pensiile speciale sunt FURT și o povară pe întreg bugetul. Pensiile speciale pot fi numai pentru cei care au pus Țara mai presus de viața lor. Restul, pe CONTRIBUTIVITATE", a mai transmis aceasta.

