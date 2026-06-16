Incident în Canalul Mânecii: O fregată din flota rusă a tras focuri de avertisment asupra unui iaht civil

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O fragată a Rusiei a tras focuri de avertisment asupra unui iah civil.

O fregată din Forţele Navale ale Rusiei a tras focuri de avertisment în Canalul Mânecii asupra unui iaht civil care se apropiase de nava de război rusă, potrivit unei surse citate marţi de Reuters, transmite Agerpres.

Ministerul britanic al Apărării nu a făcut niciun comentariu imediat cu privire la acest incident, în care, conform aceleiaşi surse, a fost implicată fregata Amiral Grigorovici, navă care face parte din flota rusă de la Marea Neagră.

Incidentul survine după ce comandouri britanice au abordat şi au interceptat duminică în Canalul Mânecii un petrolier din aşa-numita "flotă din umbră" a Rusiei şi aflat pe lista de sancţiuni impuse Moscovei de UE şi Regatul Unit.

În ziua următoare, Forţele Navale britanice au anunţat că două dintre navele sale au urmărit fregata Amiral Grigorovici în Canalul Mânecii, într-o zonă la vest de oraşul francez Brest.

Aceeaşi fregată a escortat anterior în apropierea Regatului Unit petroliere din "flotă din umbră" a Rusiei, măsură la care Moscova a afirmat că a recurs pentru a preveni noi acte de "piraterie" din partea statelor occidentale care au interceptat şi sechestrat astfel de petroliere.

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