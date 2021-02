Halep, în sferturi la Australian Open, unde o întâlnește pe Serena Williams. Astrograma sportivei: Cel mai IMPORTANT detaliu a ieșit la iveală

Simona Halep s-a calificat, duminică, în sferturile de finală la Australian Open, învingând-o pe Iga Swiatek, după ce a fost condusă la capătul primului set. „Mă bucur de acest succes, pentru că la Roland Garros nu am avut ritm (n.r. în partida cu Iga Swiatek, din 2020). Azi, am încercat să fac lucrurile mai bine și sunt fericită”, a transmis Simona Halep, după meci.

Vorbind despre forma fizică și despre starea de sănătate, Halep a spus că se simte bine, pentru că a reușit să se pregătească fizic chiar și în perioada de izolare dinainte de turneu.

Urmează să o întâlnească pe americanca Serena Williams, locul 11 WTA şi cap de serie numărul 10. Simona Halep a învins-o ultima dată în finala turneului de la Wimbledon din 2019.

Daniela Simulescu a analizat astrograma sportivei

„Vom discuta despre astrograma Simonei Halep. Este născută pe 27 septembrie 1991, în Constanța. Este Balanță. Are soarele în Balanță, poziția soarelui în momentul nașterii arată zodia. Aceasta arată o părticică din noi, scheletul nostru astrologic pe care se pun restul amănuntelor. Poziția soarelui la nativii din Balanță arată poziția conștientă din noi. Caracteristicile Balanței le întâlnim foarte ușor la Simona. Este foarte armonioasă, echilibrată, diplomată și sociabilă. Vorbește frumos, politicos, nu vrea să supere pe nimeni. Dorește echilibru. Dacă vă uitați la meciurile sale de tenis, nu are momente dese de furie. Balanțele nu vor fi supărate pentru că nu vor să îi supere pe ceilalți. Balanțele au un comportament foarte plăcut. Sunt voioase, au nevoie de evenimente, le place să aibă pasiuni artistice sau culturale", a spus Daniela Simulescu.

„Trebuie să vorbim puțin despre poziția Lunii în perioada nașterii. Luna are legătură cu partea sufletească, emoțională. O parte este zodia, dar unde era luna plasată pe cer arată sufletul, emoția. La Simona, în momentul nașterii sale, luna era plasată în zodia Taurului. Aici avem de-a face cu persoane care doresc foarte mult confort material și emoțional. Poziția lunii pentru o femeie este foarte importantă pentru că are legătura cu echilibrul, cu emoțiile. Dacă veți vedea meciurile ei în primii ani, ea nu se lăsa pentru că nu este foarte agresivă. Este în propriul ritm. A spus că îi plac oamenii calmi, care îi explică ce are de făcut pentru că oamenii cu luna în Taur au nevoie de oameni blânzi. Are nevoie să i se dea siguranță, mai ales că este sportivă. O persoană cu luna în Taur poate fi acuzată ca are un ritm prea încet, însă are un ritm al ei", a mai spus Daniela Simulescu despre Simona Halep.