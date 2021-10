Halep, în finală WTA. ”A fost un an foarte greu pentru mine, nu mă aşteptam să joc o finală”

Jucătoarea de tenis Simona Halep a declarat, sâmbătă seara, într-o conferinţă de presă susţinută după calificarea în ultimul act la Transylvania Open, că a avut un an foarte greu şi că nu se aştepta să dispute o finală, scrie Agerpres.



"Cred că a fost cel mai bun meci al meu (n.r. - în semifinale, cu ucraineanca Marta Kostiuk), deşi cred că în această săptămână am jucat bine în fiecare meci. Dar azi într-adevăr a fost un meci foarte bun, sunt încântată de jocul meu. A fost un an foarte greu pentru mine, nu mă aşteptam să joc o finală WTA, indiferent de turneu. Dar am avut încredere, am muncit şi m-am simţit bine pe teren. Iar când te simţi bine pe teren atunci joci mai bine. Aşa s-a întâmplat cu mine azi. Este un lucru bun, mă bucur foarte mult pentru această finală. Ar fi extraordinar să câştig titlul aici, dar sunt sigură că va fi un meci foarte greu. Nu am niciun fel de aşteptări, vreau doar să dau tot ce am mai bun pentru a câştiga finala", a spus Halep.

”Mâine va fi un meci foarte greu”





"Nu ştiu de când nu am mai jucat aşa, de mult timp oricum. Dar nu vreau să mă bucur foarte mult de ceea ce se întâmplă, acum vreau doar să rămân concentrată, pentru că mâine va fi un meci foarte greu. Presiune există, dar e o presiune frumoasă pentru că nu am nimic de pierdut. Orice meci e un bonus şi orice oră petrecută pe teren într-un meci oficial este un plus pentru mine. Bineînţeles că mâine va fi şi presiunea trofeului, pentru că îmi doresc tare mult să îl câştig, dar indiferent de rezultat consider că a fost o săptămână foarte frumoasă. E foarte trist că nu sunt spectatori în sală, dar îi simt alături de mine. Mi-au trimis numeroase mesaje şi le mulţumesc", a adăugat ea.



Halep a explicat că durerea la spate s-a diminuat. "Sunt mai bine cu spatele, joc în continuare cu un brâu cu încălzitor şi nu simt atât de tare durerea. Dar sunt mult mai bine decât în prima zi. Însă mă aşteptăm să scadă în intensitate, pentru ca astfel de accidentări întrec în două-trei zile. Se întâmplă mereu ca atunci când eşti un pic accidentat să dai tot ce ai mai bun din tine. Pentru că nu te mai gândeşti la emoţii, la miza meciului, te gândeşti doar cum să îţi faci treaba mai bine. Eu nu m-am gândit la nimic Am fost foarte concentrată pe ceea ce trebuie să fac şi consider că am jucat foarte bine. E un pic păcat că se termină sezonul, e adevărat, dar rămân cu încrederea din săptămâna aceasta şi sper ca în noul sezon să fiu pregătită să dau totul", a menţionat ea.

Ce așteptări are Halep





Numărul 18 mondial speră ca serviciul să îi rămână la nivelul din această săptămână: "La serviciu cred că era cel mai mult de lucrat. Am discutat cu antrenorii mei şi am hotărât să lucrăm mai mult la serviciu. Şi se pare că am progresat, acum sper să pot să îl menţin aşa. Nu e uşor, pentru că nu am nici înălţime şi nici putere foarte mare în braţ. Dar îmi dă încredere faptul că pot să servesc aşa pe durata unei săptămâni, înseamnă că am progresat cât de cât".



Pe teren, la finalul întâlnirii cu Marta Kostiuk din semifinale, Simona Halep a declarat că a arătat poate cel mai bun tenis al său.



"Poate azi am jucat cel mai bun tenis al meu din acest sezon. Sunt fericită şi motivată, abia aştept să joc finala mâine. Nu m-am mai simţit astfel de la finala din 2019 de la Wimbledon. Aici e toată ţara cu mine, mă simt în siguranţă, mă simt puternică acasă şi întotdeauna îmi doresc să joc cel mai bun tenis al meu. Am câştigat de două ori la Bucureşti, sper că a treia oară să o fac la Cluj. Sigur că nu va fi uşor mâine, Kontaveit este foarte încrezătoare. A câştigat la Moscova, a câştigat atât de multe meciuri. Pentru mine este însă o nouă partidă, o nouă finală şi vreau să mă concentrez doar pe ceea ce fac eu. Îmi pare rău că spectatorii nu au fost aici, sunt convinsă că atmosfera ar fi fost de un milion de ori mai frumoasă. Dar le transmit că îi simt alături de mine şi le mulţumesc. Sper ca mâine să câştig acasă, ar fi cea mai dulce victorie", a afirmat Halep la postul DigiSport 2.

Ce premii sunt puse în joc





Jucătoarea română de tenis Simona Halep, principala favorită, s-a calificat în finala turneului Transylvania Open (WTA 250), care are loc în BT Arena din Cluj-Napoca şi e dotat cu premii totale de 235.238 de dolari, după ce a învins-o, sâmbătă, pe ucraineanca Marta Kostiuk cu 6-0, 6-1.



Halep (30 ani, 18 WTA), care şi-a asigurat un cec de 16.398 de dolari şi 180 de puncte WTA, o va înfrunta în finală pe estoniana Anett Kontaveit.