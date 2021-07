Garbine Muguruza s-a refugiat în România, după eliminarea de la Wimbledon - VIDEO

Eliminată de la Wimbledon, sportiva spaniolă cu origini venezuelene, Garbine Muguruza, s-a refugiat pentru câteva zile în România, relatează Mediafax. Ea a mers la Peştera Dâmbovicioara şi la Parcul Naţional Piatra Craiului.

Jucătoarea de tenis Garbine Muguruza, în vârstă de 27 de ani, numărul 12 WTA, îşi petrece vacanţa în România, după ce a fost eliminată în turul 3 de la Wimbledon. Sportiva s-a filmat în timpul drumeţiei pentru a le arăta urmăritorilor săi cum se distrează pe muzica artiştilor români. „Garbi” este una dintre cele mai urmărite sportive pe reţelele de socializare.

Muguruza, câştigătoare la Roland Garros 2016 şi la Wimbledon 2017, a postat pe contul său de Instagram şi imagini din vizita sa în Transilvania. Sportiva a fost impresionată nu doar de peisajele din România, ci şi de atracţiile turistice pe care le-a văzut: Peştera Dâmbovicioara şi Parcul Naţional Piatra Craiului.

