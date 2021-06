Gâlceavă în Parlament între PSD, PNL și USR-PLUS. ''Să lucreze în paralel cu plenul'' / ''O aberație!''

Liderul deputaţilor USR PLUS, Ionuţ Moşteanu, a cerut permisiunea plenului să permită Comisiei de cultură să lucreze în paralel cu şedinţa, solicitarea fiind aprobată cu 76 de voturi 'pentru', 50 împotrivă şi o abţinere.

Liderul deputaţilor PSD, Alfred Simonis, a susţinut că o astfel de solicitare trebuie să fie motivată, să se explice 'ce se dezbate în acea comisie şi care este urgenţa'.

'Între timp, am aflat eu care este motivul pentru care domnul Moşteanu n-a vrut să ne spună de ce membrii Comisiei de cultură trebuie să lucreze în paralel cu plenul - şi anume faptul că domnul Moşteanu, mai novice în ale Regulamentului, încerca să ceară acceptul plenului Camerei Deputaţilor pentru ca cele două comisii din Cameră, respectiv din Senat, să se reunească, respectiv să dezbată raportul CNA. Or, Camera Deputaţilor nu poate permite membrilor Comisiei de la Cameră să se întâlnească şi să convoace cumva şi membrii de la Senat. Deci noi practic astăzi am votat, în plenul Camerei Deputaţilor, solicitarea ca membrii Senatului să se reunească în comisiile reunite - ceea ce este o aberaţie din punct de vedere al Regulamentului', a susţinut Simonis, care a adăugat că o astfel de solicitare trebuie făcută de Biroul permanent sau de cei doi preşedinţi.

'Da, noi am votat ca Comisia de cultură să se reunească şi să lucreze în paralel cu plenul', a replicat preşedintele de şedinţă, deputatul USR PLUS Cristina Prună. Liderul deputaţilor PNL, Gabriel Andronache, a arătat că permisiunea a fost acordată membrilor Comisiei de cultură a Camerei Deputaţilor, iar cele două comisii au fost sesizate luni de către Biroul permanent reunit al celor două Camere.

'Ca atare, este perfect regulamentară, prin votul dat de plenul Camerei Deputaţilor, permisiunea membrilor Comisiei de cultură din Camera Deputaţilor de a desfăşura o şedinţă care va fi comună cu Comisia de cultură a Senatului - comisie care nu are nevoie de aprobarea noastră, aşa cum bine a spus liderul de grup PSD, pentru că îşi stabileşte programul în funcţie de programul Senatului, care are program de comisii astăzi', a spus Andronache.

Revenit la microfon, Alfred Simonis a susţinut că toţi spun acelaşi lucru, dar fiecare interpretează cum vrea adevărul, pentru că, prin votul plenului Camerei, 'a fost convocată şi comisia de la Senat'.

'Senatul, comisiile parlamentare funcţionează într-un interval aprobat de birourile Camerei Deputaţilor, respectiv Senatul. În acest interval Senatul nu are program de comisii. Prin urmare, dumneavoastră în plenul Camerei aţi convocat şi membrii Senatului - asta se întâmplă. În acest interval Senatul nu are program de comisii stabilit de Biroul permanent. Poate să se întrunească comisia de la Cameră, conform votului dat, dar nu puteţi să vă întâlniţi cu cei de la Senat, e foarte simplu', a afirmat Simonis.

Cristina Prună i-a spus acestuia că a fost luni în Biroul permanent, unde s-a discutat ca aceste două comisii să poată să lucreze pentru a emite un raport care ulterior să fie înaintat plenului.

'Noi, ceea ce am votat astăzi, şi aici vă dau dreptate, este ca Comisia de cultură să lucreze în paralel cu acest plen, ceea ce este perfect regulamentar, iar ieri în BP reunit am cerut celor două comisii, şi aţi fost şi dumneavoastră prezent, să se reunească şi să lucreze asupra unui raport comun. Deci toţi paşii procedurali au fost făcuţi', a arătat preşedintele de şedinţă.

'Deci noi am stabilit ieri, în birourile permanente, ca aceste două comisii să se reunească, dar n-am stabilit că se reunesc în acest interval şi am stabilit un alt program pentru cele două comisii. Dacă dumneavoastră identificaţi programul Senatului de comisii şi suprapuneţi acest vot peste acel program, suntem de acord. Repet, acum nu se pot întruni cele două comisii, având în vedere că la Senat nu e program de comisii', a replicat Simonis.

Gabriel Andronache l-a invitat pe Alfred Simonis să consulte site-ul Senatului, care are marţi, de la ora 9,00 până la ora 15.00, un program de lucrări în comisii permanente, scrie Agerpres.