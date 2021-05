FRIENDS. Apartamentul Monicăi și al lui Rachel este pe Airbnb

Un apartament din New York recreează fidel apartamentul Monicăi și al lui Rachel din serialul Friends.

Dupa aproape 2 decenii de când Rachel s-a refugiat cu Monica, după ce a fugit de la propria nuntă, fanii serialului Friends au șansa de a experimenta viața Monicăi și a lui Rachel, dacă reușesc să rezerve apartamentul lor, disponibil pe Airbnb. Proprietatea este o replică fidelă a apartamentului celor două prietene, extinsă pe 2 etaje și cu 18 camere, într-o zonă aglomerată a orașului New York.

Locația a fost oficial deschisă în luna martie a acestui an, iar conceptul a fost dezvoltat alături de compania booking.com, scrie CNN Travel.

Dacă scenele de interior au fost filmate într-un studio din Los Angeles, cele din exterior s-au filmat pe străzile din New York, respectiv, 103 East 23rd Street, unde, de altfel, se află în prezent și locația, care este recomandată ca „cea mai bună experiență Friends”.

Preț simbolic

Pe proprietatea vedetă, turiștii sunt răsfățați cu cina, dar și băuturile preferate ale personajelor pe durata șederii lor. Dimineața, meniul conține cafea tare și produse de patiserie de la cafeneaua Central Perk. De asemenea, cei care vin în apartamentul prietenelor pot să intre în pielea lui Phoebe și să îi canalizeze spiritul competitiv într-un escape room aflat în aceeași proprietate.

Prețul pentru o noapte de ședere este aproape simbolic: 19.94 dolari. Prețul este și o trimitere la anul în care serialul a fost lansat.

Friends: Reuniunea

„Friends” a fost cel mai popular serial de comedia al anilor 1990, iar o nouă generație de fani a apărut la 20 de ani distanță datorită redifuzărilor și apariției pe serviciile de streaming precum Netflix. Deocamdată, nimeni nu știe ce vor face cei șase când se reunesc în „The One With The Reunion”.

Serialul „Prietenii tăi/ Friends” a fost difuzat de postul NBC timp de 10 sezoane, între 22 septembrie 1994 şi 6 mai 2004. Sitcomul prezintă aventurile amuzante ale membrilor unui grup de prieteni din Manhattan şi a fost o rampă de lansare pentru cei şase actori din distribuţia sa: Jennifer Aniston, Courtney Cox, Matthew Perry, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow şi David Schwimmer, scrie Digi24. Friends: Reuniunea” va fi lansat pe 27 mai, pe HBO MAX.