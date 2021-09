Finală US OPEN. Motivul pentru care tatăl român și mama chinezoaică nu o vor susține din tribune pe Emma Răducanu

Ultimul Grand Slam al anului a devenit unul de poveste în tenisul feminin! Emma Răducanu și Leylah Fernandez sunt finalistele de la US Open 2021. Cele două adolescente au fost marile surprize ale turneului și au ajuns pentru prima dată în viața lor într-o finală de Grand Slam. Performanța celor două este cu atât mai mare cu cât ele au trecut de nume importante ale tenisului mondial.

Emma Răducanu nu va fi susținută din tribune de părinții săi

În SUA sunt în vigoare restricții de călătorie pentru persoanele care vin din Spațiul Schengen, Regatul Unit sau Irlanda, astfel, soții Răducanu aveau nevoie de o aprobare specială pentru a călca pe pământ american. Aceștia nu au făcut cererea necesară, parcursul Emmei Răducanu fiind o surpriză pentru toată lumea, inclusiv pentru sportivă.

„Îmi pare rău că nu sunt aici lângă mine, dar simt încurajările și sprijinul lor”, a declarat Emma Răducanu, imediat după calificarea în finala US Open, potrivit eurosport.ro.

Ce a spus Emma Răducanu după calificarea în finală

„Amândouă jucăm bine şi sunt sigură că vom face o partidă frumoasă, care să placă publicului. M-am concentrat asupra fiecărei partide, am luat meci cu meci şi am ajuns aici. Dar n-aş fi reuşit asta fără suportul publicului. Am simţit o susţinere incredibilă. La New York, am primit un sprijin extraordinar. M-a mirat, m-a emoţionat ce au făcut aceşti oameni din tribune pentru mine. Să joc în nocturnă aici a fost un vis pentru mine care s-a îndeplinit. N-am nicio presiune! Sunt calificată în finală. Tehnic, eu n-ar fi trebuit să fiu aici, deci n-ar trebui să am emoţii”, a spus Emma Răducanu.

Datorită evoluției sale foarte bune de la US Open 2021, Emma Răducanu va urca și în clasamentul WTA.