EUROVISION 2022, FINALA. Publicul din străinătate poate vota de 20 de ori pentru melodia României - "Llamame"

EUROVISION 2022, FINALA. Sâmbătă seara, la TVR, românii vor afla câștigătorii Finalei Eurovision Song Contest 2022. Începând cu ora 22.00, vom trăi emoţiile celei mai mari competiţii muzicale europene și îl vom susţine pe wrs, reprezentantul României în concurs, în direct la TVR 1 și TVR Internaţional, de la ora 22.00.



EUROVISION 2022, FINALA. „Sunt nerăbdător să mă întâlnesc, din nou, cu fanii Eurovision. Am pregătit o surpriză pentru show-ul finalei, dar cei care m-au urmărit încă de la începutul Selecției Naționale, în studioul TVR, o vor remarca imediat. Mă bucur enorm că am reușit calificarea în finală, dar voi trăi până la capăt bucuria de a reprezenta România pe scena Eurovision și voi da totul pentru a obține o clasare cât mai bună pentru țara mea”, a declarat wrs.

Publicul din străinătate poate vota de 20 de ori pentru melodia României - "Llamame"



EUROVISION 2022, FINALA. România va intra în Marea Finală în a doua parte a show-ului, de pe poziţia cu numărul 2. Publicul din toate țările participante la Eurovision (cu excepția României) poate vota #2 pentru reprezentantul nostru de maxim 20 de ori de pe același număr de telefon (lista, anexată). Punctajele cumulate - acordate de juriu și de telespectatorii din țară -, vor fi dezvăluite în ordine alfabetică de reprezentanţii celor 40 de ţări înscrise la actuala ediţie a Eurovision.



EUROVISION 2022, FINALA. Punctele României vor fi anunţate de vedeta TVR Eda Marcus. Kyrie Mendél, finalistul Selecției Naționale, va comenta evenimentul alături de Bogdan Stănescu Una dintre surprizele transmisiunii de la această ediție este participarea lui Kyrie Mendél în calitate de commentator, la finala ESC. Tânărul artist a obținut, cu piesa „Hurricane”, locul al doilea în cadrul Selecției Naționale câștigate de wrs, însă va fi alături de acesta de la pupitrul de comentator.

EUROVISION 2022, FINALA. Bogdan Stănescu a participat, în calitate de comentator/traducător/ moderator, la numeroase transmisii ale unor evenimente de marcă, precum Gala decernării Premiilor Oscar (trei ediţii), Gala decernării Premiilor Globul de Aur (trei ediţii), Gala decernării Premiilor Grammy (o ediţie), Eurovision Song Contest (2014,2015,2019, 2021), Spectacolul Eurovision: Europe Shine a Light – 2020 sau Festivalul Cântecul Italian Sanremo 2020.



EUROVISION 2022, FINALA. Ordinea de intrare în finala ESC 2022:

1. Cehia: We Are Domi – Lights Off

2. România: WRS – Llámame

3. Portugalia: MARO – Saudade, Saudade

4. Finlanda: The Rasmus – Jezebel

5. Elveția: Marius Bear – Boys Do Cry

6. Franța: Alvan & Ahez – Fulenn

7. Norvegia: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana

8. Armenia: Rosa Linn – Snap

9. Italia: Mahmood & Blanco – Brividi

10. Spania: Chanel – SloMo

11. Regatul Țărilor de Jos: S10 – De Diepte

12. Ucraina: Kalush Orchestra – Stefania

13. Germania: Malik Harris – Rockstars

14. Lituania: Monika Liu – Sentimentai

15. Azerbaidjan: Nadir Rustamli – Fade To Black

16. Belgia: Jérémie Makiese – Miss You

17. Grecia: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together

18. Islanda: Systur – Með Hækkandi Sól

19. Republica Moldova: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul

20. Suedia: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer

21. Australia: Sheldon Riley – Not The Same

22. Marea Britanie: Sam Ryder – SPACE MAN

23. Polonia: Ochman – River

24. Serbia: Konstrakta – In Corpore Sano

25. Estonia: Stefan – Hope

Țările calificate din oficiu în marea finală



EUROVISION 2022, FINALA. România s-a calificat în finala Eurovision, în urma Semifinalei 2 a concursului cântecului european, ce a avut loc joi noaptea, alături de reprezentanţii următoarelor ţări: Belgia, Republica Cehă, Azerbaidjan, Polonia, Finlanda, Estonia, Australia, Suedia şi Serbia.

EUROVISION 2022, FINALA. Artiştii calificaţi sunt: Jérémie Makiese cu "Miss You" (Belgia), We Are Domi cu "Lights Off" (Republica Cehă), Nadir Rustamli cu "Fade to Black" (Azerbaidjan), Ochman cu "River" (Polonia), The Rasmus cu "Jezebel" (Finlanda), Stefan cu "Hope" (Estonia), Sheldon Riley cu "Not The Same" (Australia), Cornelia Jakobs cu "Hold Me Closer" (Suedia) şi Konstrakta cu "In corpore sano" (Serbia).

EUROVISION 2022, FINALA. Aceştia se vor alătura în finala de sâmbătă reprezentanţilor primelor 10 ţări alese marţi de către juriul de specialitate şi public: Elveţia - Marius Bear cu "Boys Do Cry", Armenia - Rosa Linn cu "Snap", Islanda - Systur cu "Meo hakkandi sól", Lituania - Monika Liu cu "Sentimentai", Portugalia - MARO cu "Saudade, Saudade", Norvegia - Subwoolfer cu "Give That Wolf A Banana", Grecia - Amanda Tenfjord cu "Die Together", Ucraina - Kalush Orchestra cu "Stefania", Republica Moldova - Zdob şi Zdub şi Fraţii Advahov cu "Trenuleţul" şi Ţările de Jos - S10 cu "De diepte".



EUROVISION 2022, FINALA. Calificate din oficiu în marea finală sunt cele cinci ţări fondatoare Eurovision, grup cunoscut şi sub numele de "Marele 5": Franţa, Germania, Italia, Spania şi Marea Britanie.



EUROVISION 2022, FINALA. Germania este reprezentată de Malik Harris, cu "Rockstars", Spania, de Chanel, cu "SloMo", Marea Britanie, de Sam Ryder, cu "Space Man", Italia, de Mahmood & Blanco, cu "Brividi", Franţa, de Alvan şi Ahez, cu "Fulenn".

Cele mai bune performanţe ale României





EUROVISION 2022, FINALA. Finala Eurovision 2022 va avea loc sâmbătă, iar telespectatorii români o vor putea urmări în direct pe TVR 1 şi TVR Internaţional, începând cu ora 22,00. Eurovision Song Contest 2022 se desfăşoară la Sala Pala Olimpico din Torino, sub sloganul "The sound of beauty".



EUROVISION 2022, FINALA. Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006).

