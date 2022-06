Emma Răducanu s-a retras din meciul inaugural de la Nottingham. A cerut intervenția fizioterapeutului

Jucătoarea de tenis britanică Emma Raducanu a fost nevoită să ia un time-out medical după doar trei game-uri în confruntarea cu Viktorija Golubic în turneul de la Nothingham, desfășurat pe iarbă, și s-a retras apoi, după doar 33 de minute de joc.

Emma Răducanu a abandonat partida după doar șapte game-uri în primul tur al turneului Nottingham Open, în partida jucată cu numărul 55 WTA, elvețianca Viktorja Golubic. Cele două au făcut câte un break în debutul meciului, înainte ca britanica să își câștige serviciul, pentru 2-1, scrie Mdiafax.

A cerut intervenía fizioterapeutului

Răducanu a fost nevoită însă imediat după aceea să ceară intervenția fizioterapeutului, chiar la prima schimbare, luând un time-out pentru a primi tratament pentru ceea ce părea a fi o problemă abdominală. Ea s-a retras în cele din urmă după 33 de minute.

Răducanu revenise la turneul la care și-a făcut debutul în circuitul WTA în urmă cu 12 luni, întorcându-se ca numărul 11 mondial și campioană la US Open.

Jucătoarea de 19 ani a fost văzută de un fizioterapeut după doar 14 minute de joc. Britanica a părut că a luat analgezice înainte de a fi tratată din nou pe un prosop, pe teren, pentru ceea ce părea a fi o problemă în partea stângă a abdomenului.

Semne de întrebare pentru Wimbledon

Ea a continuat să joace și a reușit să facă break pentru un avantaj de 3-1, dar ulterior a pierdut următoarele trei game-uri la rând pentru a fi condusă cu 3-4. Răducanu a continuat să primească tratament de la fizioterapeut în timpii de pauză alocați, dar în cele din urmă a abandonat.

Cu Wimbledon la doar trei săptămâni distanță, acest incident ridică semne de întrebare dacă jucătoarea de 19 ani va fi aptă pentru a se prezenta la startul Grans Slam-ului londonez.

Când se va retrage din tenis

Campioana de 19 ani de la US Open, britanica Emma Răducanu, speră probabil să aibă o traiectorie a carierei similară cu cea a lui Barty și să câștige mai multe titluri majore, însă nu se va retrage prea devreme. Vorbind înainte de înfrângerea suferită la Miami Open în fața Katerinei Siniakova, Răducanu, numărul 13 mondial, a declarat:

"Vreau să fiu în joc cât mai mult timp posibil. Am doar 19 ani. Abia am intrat în circuit și vreau să fiu în joc până la 30 de ani. Asta arată că nu trebuie să fi preocupat exclusiv de tenis. Cred că partea de educație a ajutat foarte mult. Cunosc o mulțime de jucători care au renunțat la școală la 12 sau 13 ani. Se antrenează prea mult și se aleg cu accidentări. Când ești atât de tânăr, nu este sănătos să te antrenezi atâtea ore", a spus Emma Răducanu, potrivit Mediafax.

Ea a mai adăugat: "Cred că faptul că am fost la școală mi-a ținut mintea ocupată. Mi-a deschis perspective spre partea intelectuală a tenisului, pentru că simt că îmi place să-mi folosesc mai mult creierul. Îmi place foarte mult sportul cu motor, așa că atunci când am timp liber, ceea ce este destul de rar, încerc să petrec timp cu familia și prietenii mei, să recuperez timpul pierdut, urmărind mereu cursele. În acest moment, tot ce mă interesează este să termin întreg sezonul. Chiar dacă am pierdut mai devreme în fiecare turneu,simt că nu mă afectează cu adevărat, pentru că îmi place provocarea de a fi doborât și de a încerca să urc din nou acolo sus," a mai spus Emma Răducanu.

