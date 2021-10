Emma Răducanu a vorbit sincer despre cum o afectează sucesul brusc de care se bucură

Emma Răducanu a fost prima participantă la Transylvania Open care a răspuns duminică întrebărilor presei din întreaga lume, cu o zi înainte de debutul turneului de la BT Arena din Cluj Napoca. Răspunzând întrebării Mediafax despre cum face față presiunii mediatice, despre cum îi afectează viața personală și performanța sportivă, în contextul în care japoneza Naomi Osaka a acuzat probleme de natură mentală din cauza acestei presiuni, Emma Răducanu a spus că nu se simte afectată.

„Mă simt foarte pozitivă și chiar m-am bucurat de toată experința avută în această perioadă și sunt încântată de toate oportunitățile de care am parte”, a spus Emma Răducanu.

„Nu simt că m-ar afecta personal sau jocul meu de tenis. Mă antrenez în continuare la fel de mult, fac totul la fel de serios, nu este nimic diferit. Decât că sunt în situația de a face tot felul de lucruri „cool”, care practic nu sunt altceva decât un bonus”, a spus Emma Răducanu.

Referindu-se la schimbarea ritmului ei de viață, după ce a urcat mai mult de 100 de locuri în clasament, Emma Răducanu a declarat: „Este, într-adevăr, un ritm foarte susținut și nu am realizat cât de multe lucruri se întâmplă în circuit decât după US Open. Nu am avut timp să mă pregătesc de Indian Wells și am simțit că sunt obosită și epuizată nervos. Am avut de învățat din asta, așa că îmi ajustez ritmul vieții și sper că voi învăța din ce în ce mai mult, pe măsură ce petrec cât mai mulți ani în circuit.”

Întrebată dacă așa și-a închipuit că va arăta succesul, atunci când visa la el, Emma Răducanu a spus: „Când eram mai tânără, credeam că succesul înseamnă să câștig un Grand Slam. Și l-am câștigat. Acum pare ca și cum pur și simplu nu aș fi eu... Așa cred...”

Curiozități despre Emma Răducanu, revelația de la US Open 2021

Emma Răducanu s-a născut în Canada, din tată român și mamă chinezoaică. Familia ei s-a stabilit în Londra, Marea Britanie, când avea doi ani.

Tatăl ei a încurat-o să încerce mai multe sporturi, încă din primii ani de viață, printre care balet, înot și călărie. La cinci ani, Emma Răducanu a început călătoria în lumea tenisului, conform BBC. Primul ei antrenor a fost tatăl, Ian Răducanu. Vecinii spun că și cei doi mai joacă tenis și acum, din când în când, pe terenul din curtea casei.

Emma Răducanu spunea, despre Simona Halep, că admiră modul în care luptă.