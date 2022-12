Electric Castle 2023: Când va avea loc unul dintre cele mai aşteptate evenimente ale verii

Electric Castle este unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică din România, care transformă an de an Castelul Banffy din apropierea orașului Cluj Napoca, într-un tărâm de poveste pentru iubitorii de muzică și petrecere de toate vârstele. În fiecare an, organizatorii festivalului s-au asigurat că oricine trece pragul Electric Castle se poate bucura de o gamă variată de activități și de genuri muzicale extrem de diversificate. Festivalul adună în același loc artiști din rona zock, reggae, hip-hop, trap, indie și muzică electronică.

Organizatorii au reușit să strângă sume semnificative din donații prin campania „Give me a brick”. Toții banii strânși au fost folosiți pentru restaurarea castelului, până acum fiind refăcut acoperișul și turnate planșee. Totodată prin implicarea continuă a sponorilor festivalului, terenul de sport al școlii din Bonțida a fost restaurat, iar pentru sălile de clasă a fost cumpărat mobilier. Investițiile s-au ridicat la 70.000 de euro.

Cine va urca pe scenă

Potrivit site-ului oficial Electric Castle, printre artiştii confirmați pentru ediția a 9-a se numără şi The Chemical Brothers, Iggy Pop și George Ezra ca primi headlineri. Alături de ei sunt Sigur Ros, Tash Sultana, Peggy Gou, REZZ, Pendulum și multe alte nume prin care EC își confirmă reputația de festival ce abordează cu mult curaj zone și trenduri muzicale foarte diverse.

The Chemical Brothers vor fi şi ei prezenţi.Trei reveniri importante în line-up-ul festivalului: trupa islandeză Sigur Ros și Nothing But Thieves confirmă că la castel se ascultă mult rock, din toate genurile, alternativ sau post-rock, toate la superlativ. O trupă legendară în drum and bass, australienii de la Pendulum vor fi, după o pauză de 10 ani, din nou la Bonțida, de data aceasta în formula live band, atât de așteptată.

Organizatorii anunță noi opțiuni de cazare în Glamping – o zonă din EC Village dedicată exclusiv structurilor speciale. Variantele includ cazări pentru 2 sau până la 7 persoane în căsuțe, igloo-uri sau corturi gata amenajate, toate în număr limitat.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News