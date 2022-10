Dream Theater, LIVE pe RADIO DC NEWS. Seria Midnight Live Concerts continuă: Live at Budokan, 2004

Duminică, de la ora 23:59, sunteţi invitaţi să ascultaţi albumul Dream Theater - Live at Budokan, din 2004.

Aceasta este o înregistrare live lansată pe 5 octombrie 2004, disponibilă pe CD, DVD şi Blu-ray. A fost înregistrat la Sala Budokan, din Tokyo, Japonia, pe 26 aprilie 2004.

Din cauza presiunii timpului, melodiile "The Gread Debate", "Under a Glass Moon" şi "Caught in a Web", care includea şi un solo extins la tobe, au fost îndepărtate de pe album în ultima clipă. Pe DVD, în timpul creditelor de final, o versiune instrumentală a melodiei "Vacant" se aude pe fundal.

Dream Theater este o formație americană de muzică metal, înființată de trei studenți ai Colegiului de Muzică Berklee în 1985, sub denumirea inițială Majesty. În cei peste 20 de ani de carieră a ajuns una din cele mai de succes trupe de progresiv pe plan financiar, și a reînviat genul progresiv, după perioada sa de glorie din anii 1980, prin albume de referință precum Images and Words.

Trupa este binecunoscută pentru virtuozitatea fiecăruia din membrii săi, care au primit numeroase premii și colaborează cu nume sonore ale rock-ului și metalului; de exemplu chitaristul John Petrucci a fost invitat în turneele G3 alături de Joe Satriani și Steve Vai, călcînd pe urmele altor chitariști celebri ca Eric Johnson sau Yngwie Malmsteen. Dream Theater mai sînt cunoscuți și pentru versatilitatea muzicală, fiind capabili de-a lungul timpului să absoarbă și să încorporeze în propriul stil influențe din trupe ca Deep Purple, Iron Maiden, Emerson Lake and Palmer, Megadeth, Rush sau Queensrÿche. Nu o dată, în concertele live, trupa și-a surprins spectatorii interpretînd notă cu notă albume clasice din istoria rock-ului, precum Master of Puppets, The Number of the Beast sau Dark Side of the Moon, conform Wikipedia.

