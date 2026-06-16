De la ce firmă este ceasul pe care îl are Adrian Veştea

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Adrian Veştea a clarificat situaţia ceasului pe care îl poartă, după apariţia în spaţiul public a unor informaţii cu privire la faptul că ar avea un ceas evaluat între 40.000 şi 70.000 euro.

"Îmi permiteţi o indiscreţie? Am citit azi, în cadrul ştirilor despre dumneavoastră, că aveţi la mână un ceas evaluat între 40 şi 70.000 euro", a punctat jurnalistul România TV Victor Ciutacu.

"Nu este, e un ceas modest. Nu aş vrea să vă spun marca, nu e o marcă scumpă. E făcut de un ceasornicar român, Augustin", a declarat Adrian Veştea.

"Aveţi ceas de la Augustin? Am şi eu unul, l-am primit cadou de ziua mea! Am un viitor politic?", a intervenit Victor Ciutacu.

"Şi vi se pare un ceas de 50.000 euro?", a spus, râzând, Adrian Veştea.

"Nu ştiu, că nu ştiu cât a dat cine mi l-a făcut cadou, dar ştiu preţurile de la Augustin. Dar l-aţi schimbat de când aţi fost nominalizat? Că poate aţi venit cu altul", a mai spus Ciutacu.

"Nu. Dacă mă credeţi, nici nu am prea avut şansa să am foarte multe elemente vestimentare la mine, pentru că am plecat în pripă (n.r. de la Braşov)", a mai spus Adrian Veştea.

Pentru că Silviu Mănăstire a insistat să afle detalii despre producătorul ceasului, Victor Ciutacu a spus că "Augustin este un ceasornicar român, care face ceasuri cu mecanisme elveţiene aici în România. E şi biker, cu motociclete".

"Dacă le face în România, probabil plăteşte multe taxe şi impozite. Biker, biker, dar probabil de un an de zile Guvernul Bolojan i-a luat mult din afacere", a completat Silviu Mănăstire.

Preţul pentru un astfel de ceas variază între 1500 euro şi 8000 de euro, în funcţie de gradul de personalizare şi inserţii.

Ce spune Augustin Matei, creatorul ceasurilor, despre aceste accesorii

Augustin Matei, creatorul ceasurilor precum cel purtat de Adrian Veştea, spune că "Ceasurile mele sunt special adaptate pentru fiecare client. Cel mai important aspect în procesul de creație este ideea și conceptul fiecărui ceas. Acestea sunt inspirate de pasiunile, poveștile de viață sau valorile cele mai semnificative ale clientului. Este extrem de important pentru mine, în calitate de creator, ca designul și conceptul ceasului să reflecte caracterul și experiența personală a fiecărui client.

Pentru fiecare persoană, un ceas poate însemna ceva diferit. Pentru unii, poate fi un accesoriu, pentru alții, o bijuterie. Pentru clienții mei, deseori este un subiect foarte personal, cu o mare valoare emoțională, care le reflectă personalitatea. În viziunea mea, un ceas nu ar trebui să fie doar un obiect frumos care măsoară timpul, ci, mai presus de toate, ar trebui să ne amintească de povestea noastră de viață și de ceea ce merită să dedicăm timpul care ne-a fost oferit".