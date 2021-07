De ce se vrea Orban din nou șef la PNL: Nu ca să mă aflu în treabă!

Preşedintele PNL Ludovic Orban a afirmat vineri, la Arad, că a decis să candideze pentru un nou mandat deoarece are capacitatea de a conduce partidul către obţinerea unor noi victorii electorale, scrie Agerpres.



"Nu candidez la preşedinţia Partidului Naţional Liberal pentru un nou mandat ca să mă aflu în treabă. Am luat decizia de a candida pentru că ştiu că am capacitatea, energia, forţa, priceperea, dăruirea pentru a duce în continuare Partidul Naţional Liberal spre victorii, spre guvernare şi spre realizări, aşa cum am avut noi de-a lungul întregii istorii", a spus Orban în faţa delegaţilor la Comitetul de Coordonare Judeţean al PNL Arad.



"Noi suntem Partidul Naţional Liberal, nu suntem orice alt partid. Noi am adus modernizare, dezvoltare, infrastructură, noi am creat cu adevărat şansa pentru fiecare român de a se realiza în viaţă şi avem cu adevărat forţa de a câştiga respectul lumii întregi", a mai spus liderul liberal, care s-a declarat foarte mulţumit de activitatea organizaţiei judeţene din Arad.



Pentru funcţia de preşedinte al PNL Arad candidează actualul lider al organizaţiei, europarlamentarul Gheorghe Falcă.

Cîțu, declarație dură despre Orban. Se ascute lupta în PNL înainte de Congres

Premierul Florin Cîțu a lansat un atac la adresa lui Ludovic Orban, contracandidatul său la șefia PNL. Florin Cîțu a spus, la Satu Mare, că această campanie internă a PNL a făcut să iasă la iveală și lucruri mai neplăcute.

„Această campanie este despre competiție și cred că nu este nimic mai liberal decât competiția. Și mă bucur foarte tare că avem această campanie și este transparentă pentru ca și dumneavoastră, dar și românii să poată să vadă cum se comportă două echipe. Din păcate, pot să vadă și lucruri mai neplăcute, lucruri care nu ar trebui să se întâmple în PNL, pentru că noi nu suntem PSD”, a spus premierul Florin Cîțu.

„Când ataci membrii Guvernului, premierul, seamănă foarte mult cu ceea ce face PSD. Când cu câteva luni în urmă spui că o decizie a premierului este bună, că este în spiritul Constituției, iar peste câteva luni spui că nu mai este bună, pentru că trebuie evaluată, arată că astfel de politicieni poate nu mai au un viitor în România”, a mai declarat Florin Cîțu.

Amintim că Florin Cîțu și Ludovic Orban s-au înscris în cursa pentru șefia PNL, Congresul urmând să aibă loc la data de 25 septembrie.