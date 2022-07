De ce moare teatrul românesc? Adriana Grand: N-are rost să ne minţim, suntem la periferia societăţii - Val Vâlcu: Şi bibliotecile sunt deşert cultural

Adriana Grand, scenograf român de teatru, operă, marionete și televiziune, grafician si designer publicitar, a vorbit la DCNews despre starea actuală a teatrului românesc dar şi provocările pe care le-a întâlnit de-a lungul carierei sale. Aceasta crede că, în momentul de faţă, cultura în România este pe o pantă descendentă, mai cu seamă segmentul teatru. "Din păcate, asistăm la o involuţie a culturii teatrale. Poate că nici nu e din cauza politicului sau finanţărilor, eu cred că e şi un mers firesc. Teatrul tinde tot mai mult să ajungă spre periferia societăţii. Pe când în anii '90, contrar a ce se crede, noi am reuşit să facem atunci cele mai percutante spectacole. În afară de o cenzură mai mult asupra textului, am fost destul de liberi în exprimarea artistică, altminteri. La "Iaşi în carnaval", în '89, poate că a existat şi un fel de rezistenţă ascunsă. Am jucat o dată pe 1 decembrie şi apoi s-a interzis spectacolul. Publicul chiar credea că facem trimitere la soţii Ceauşescu, lumea era chitită pe asta - cum că actorii critică regimul - şi, pe bună dreptate s-a spus că teatrul era pe atunci una din supapele prin care se scurgeau nemulţumirile oamenilor" a mărturisit Grand.

Barometru cultural: mai merg românii la teatru?

Teatrul e mai mult decât clipă, e artă. Și clipa este doar atunci importantă când te întâlnești cu scena: tu, ca spectator, și actorii pe scenă. Din păcate, statisticile arată că a crescut numărul românilor care merg la cinematograf și a scăzut numărul spectatorilor la teatru. Iar la nivel național suntem, în continuare, în urma mediei europene, în ceea ce privește fondurile alocate culturii: 20 de euro/persoană în România și 100 de euro/persoană în Uniunea Europeană. "Întrebarea este - cu ce poţi tu, ca teatru, să concurezi cu tot ce e în jur în ziua de astăzi? Omul stă acasă şi butonează, are milioane de posibilităţi să se delecteze. Unele, ce-i drept, mai slab calitative, dar poate că şi gustul omului se strică şi pretenţiile-i scad. Dar în teatru e chestiunea asta a contactului direct, asta mai avem noi. Şi-atunci răspunderea mi se pare foarte mare" a mai spus omul de teatru, Adriana Grand.

Val Vâlcu a completat: "Şi bibliotecile mi se par deşert cultural. Ar putea găzdui evenimente de promovare şi totuşi..."

Templu din PET-uri, decor spectaculos

"De multe ori, pentru decoruri, am apelat la improvizaţii. Am folosit cutii de coca cola, cartoane, folii, inclusiv pet-uri. De exemplu, am făcut templul acela din sticle de plastic. Câte PET-uri am strâns! Am dat anunţ în teatru şi peste tot şi aşa am adunat sticlele. A fost destul de dificil. Trebuia să le reparăm la fiecare spectacol. PET-urile alea sunt ceva incredibil, nu pot fi nici lipite, nici distruse... într-un fel înţeleg de ce se spune că vor rezista mai mult decât noi " a spus râzând Adriana Grand.

Adriana Grand este un scenograf român de teatru, operă, marionete și televiziune, grafician si designer publicitar. Este diplomat al Academiei de Arte Frumoase din Cluj, promoția 1983. În calitate de invitat a creat decoruri si costume în toate teatrele importante din România, atât în capitală și în țară, cât și la Teatrul Național din Budapesta (Ungaria), Teatrul Szigligeti Ede din Szolnok (Ungaria), Teatrul Dramatic din Zalaegeszeg (Ungaria), Teatrul Idis din Tel-Aviv (Israel), Opera din Praga. Este autoare a peste 100 de scenografii. Între 1990 și 1992 a realizat prezentarea grafică a revistei TEATRUL AZI. În perioada 1994 - 1997 și nu numai, a fost membru al Senatului Uniunii Teatrale din România / UNITER. Din 2004 este prezentă în topul 100 al femeilor de succes din România, realizat de revista Capital.

Interviul complet aici:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News