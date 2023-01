David Popovici ştie ce vrea să obţină în următorii 5 ani: Mulţi m-au numit extraterestru, dar...

"Sunt foarte recunoscător că am devenit ce mi-am dorit şi simt potenţialul de a deveni şi mai mare. (n.r. ce vrea să facă până la 23 de ani) Vreau să fiu un om care înoată şi mai repede. Vreau să rămân umil, aşa cum sunt şi acum. Vreau să rămân cu picioarele pe pământ. Vreau să mă maturizez. Când sunt în bazin, e o altă variantă a mea. Apăs un buton şi devin o altă personalitate.

Sunt doar un băiat care înoată repede. Am mai spus-o, mulţi m-au numit 'extraterestru', sau 'din afară acestei lumi', dar sunt doar un tip simplu care are o obsesie, pe care o urmăresc fără milă. Cred că fiecare ar trebui să aibă o obsesie pe care să o transforme într-un obiectiv.

Nu cred că am pierdut foarte multe lucruri, pentru că am ales acest tip de viaţă. Aşa am vrut să fie. Dacă aş putea da timpul înapoi, nu aş schimba nimic. M-a întrebat un prieten din Brazilia cum mă simt la câte am realizat? M-am gândit că am reuşit să fac ce mi-am dorit de atâţia ani şi că fiecare are un obiectiv”, a spus Popovici, într-un podcast difuzat pe Youtube de World Aquatics.

Popovici, obiectiv şi pentru Jocurile Olimpice din Franţa

Dublul campion mondial şi european la înot David Popovici a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că îşi doreşte "cel puţin o medalie" la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, după ce la precedenta ediţie şi-a îndeplinit visul de a participa.



"La 16 ani am reuşit să mă calific la Jocurile Olimpice, aşa cum mi-am dorit de când eram mic. Chiar la 11 ani am avut un tort cu cercurile olimpice şi Jocurile Olimpice 2020. Deci mi-am îndeplinit visul de a participa, acum, după experienţa de acolo, sigur că îmi doresc cel puţin o medalie la Jocurile Olimpice de la Paris", a spus Popovici, care la JO de la Tokyo s-a clasat pe patru la 200 m liber (la 2 sutimi de bronz) şi pe şapte la 100 m liber.



Înotătorul român afirmă că a intrat în "stadiul plictisitor" al pregătirii, având în vedere că abia în luna iulie sunt programate Campionatele Mondiale.



"Pregătirea mea merge bine, am intrat în stadiul plictisitor al ei. Pentru că nu există competiţii prea curând. E momentul perfect să plecăm în cantonamente şi să construim o bază foarte bună şi puternică pentru singurul meu concurs important din vara asta, Campionatele Mondiale în bazin lung. Mă gândesc la un nou titlu mondial. Vom pleca în cantonament în Tenerife unde vom petrece trei săptămâni, la fel ca anul trecut. E un mediu în care nu ai multe lucruri de făcut, doar antrenament, hotel, masă, somn şi în plus învăţat", a precizat sportivul, prezent la lansarea Academiei de înot a Clubului Sportiv Dinamo.



"Aceasta este cam cea mai grea perioadă din punct de vedere al antrenamentelor, pentru că vor fi cele mai grele, cele mai lungi şi cele mai plictisitoare. Dar am mai trecut prin asta şi o să o fac din nou. Face parte din sportul de performanţă, eu mi-am asumat asta, ştiu ce înseamnă. Până şi plictiseala aia este o plictiseală care mie îmi face bine. Orice antrenament de peste 5-6.000 de metri poate deveni plictisitor, dar repet, face parte din sportul de performanţă. Fiecare sportiv ştie că la baza factorilor care decid cine devine cel mai bun repetiţia este mama învăţăturii. Ăsta este principiul de bază", a adăugat Popovici, citat de Agerpres.

