David Popovici concurează vineri în proba de 100 m liber, la Campionatul European de nataţie de la Roma

Sportivul de 17 ani a decis să participe la 3 probe, în toate având șanse de medalii.

Pe lângă 100 și 200 metri liber, unde e campion mondial, și unde în mod normal nu are cum să rateze și aurul european, bucureșteanul va concura la 400 metri liber.

Programul lui David Popovici, la Campionatul European de nataţie pentru seniori de la Roma

Vineri, 12 august

Calificări 100 metri liber (sesiunea de dimineață)

Semifinale 100 metri liber (ora 19:33)

Sâmbătă, 13 august

Finala 100 metri liber (ora 19:22)

Duminică, 14 august

Calificări 200 metri liber (sesiunea de dimineață)

Semifinale 200 metri liber (ora 19:11)

Luni, 15 august

Finală 200 metri liber (ora 19:06)

Miercuri, 17 august

Calificări 400 metri liber (sesiunea de dimineață)

Finală 400 metri liber (ora 19:53)

De ce a ales David Popovici proba de 400 metri lber

Mulți s-ar fi așteptat să îl vadă pe Popovici la 50 de metri liber, unde e campion european de tineret, dar puștiul minune a preferat să își îndrepte atenția spre altceva. Proba de 400 de metri a fost o "afacere" între sportivii din afara Europei în ultimul an.

Astfel, din cele 6 medalii puse în joc la Jocurile Olimpice (Tokyo) şi la Mondiale (Budapesta), doar o medalie a fost cucerită de un reprezentant al "bătrânului continent": argintul la CM (Lukas Martens).

Aurul olimpic a fost cucerit anul trecut de tunisianul Ahmed Hafnaoui, în timp ce la Mondiale prima treaptă a podiumului a fost ocupată de australianul Elijah Winnington.În consecinţă, în Europa concurenţa la vârf nu e foarte puternică, astfel că Popovici vrea să speculeze acest lucru la Europene.

Recordul naţional în proba de 400 de metri liber e deţinut de Dragoş Coman, care la Montreal, în 2005, a oprit cronometrul la 3 minute, 46 de secunde şi 70 de zecimi.

David Popovici a înotat cel mai bine în această distanţă la Bacău, anul acesta, obţinând timpul de 3 minute, 48 de secunde, 18 sutimi.

Nu e un timp excelent, însă cu siguranţă că bucureşteanul poate obţine rezultate mult mai bune dacă se concentrează pe această probă.De notat că în această probă România are viitor, Vlad Ştefan Stancu obţinând argintul la Europenele de Juniori de la Otopeni.

Acesta are şi recordul naţional sub 17 ani (3 minute, 50 de secunde, 14 sutimi).David Popovici a avut un 2022 fantastic, în care a cucerit nu mai puţin de 7 medalii: 2 la Mondialele de seniori (ambele de aur), 5 la Europenele de juniori (4 de aur şi una de argint).La Roma, Popovici are ca obiectiv două medalii de aur, în probele sale favorite, 100 metri liber şi 200 metri liber, dar poate surprinde şi la 400 metri, scrie Eurosport.

Citește și - David Popovici donează casca şi ochelarii cu care a devenit campion mondial

Dublul campion mondial la înot David Popovici, a decis să își doneze casca şi ochelarii cu care a câştigat cele două medalii de aur la Mondialele de la Budapesta din acest an, obiectele urmând a fi valorificate în cadrul unei acţiuni caritabile dedicate Florentinei Filipovici, fostă vicecampioană mondială la canotaj juniori.

"David Popovici, dublu campion mondial la nataţie, donează casca şi ochelarii cu care a concurat la Campionatele Mondiale de Nataţie de la Budapesta pentru a strânge bani pentru Florentina Filipovici, fostă vicecampioană mondială la canotaj juniori. Florentina se luptă cu o boală grea, este mamă a trei copii cu vârste între 4 şi 8 ani, iar în prezent nu are unde să locuiască împreună cu fetiţa şi cei doi băieţi, în contextul unei situaţii familiale dificile. Pentru ei, David s-a alăturat Hope and Homes for Children şi face un apel la donaţii pe hhc.galantom.ro/p/davidpopovici; la finalul campaniei (1 - 26 august 2022), unul dintre donatori va intra în posesia căştii şi a ochelarilor lui David, prin tragere la sorţi". Vezi articolul aici!

