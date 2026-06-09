Corneliu Ștefan, la doi ani de la alegerile locale: Privim înainte cu responsabilitate și pregătim noi proiecte

Foto: Crișan Andreescu

Astăzi se împlinesc 2 ani de la alegerile locale. Doi ani din cel de-al doilea mandat - cu muncă, responsabilitate și rezultate pentru județul nostru, a declarat Corneliu Ștefan, președintele PSD al CJ Dâmbovița.

Am spus încă din prima zi că biroul meu este județul Dâmbovița. De atunci, alături de colegii mei din Consiliul Județean Dâmbovița, lucrăm și mergem în teren în fiecare zi pentru a transforma proiectele în investiții concrete și pentru a aduce beneficii în fiecare comunitate.

Astăzi, se lucrează la proiecte importante care schimbă în bine viața oamenilor: modernizarea și dotarea Spitalului Județean de Urgență Târgoviște, reabilitarea infrastructurii rutiere, modernizarea unităților de învățământ, dezvoltarea infrastructurii de apă și canalizare, îmbunătățirea sistemului de gestionare a deșeurilor și dezvoltarea stațiunii turistice Peștera - Padina.

În același timp, privim înainte cu responsabilitate și pregătim noi proiecte. Rezultatele de până acum ne obligă să continuăm în același ritm, cu o direcție clară: DEZVOLTAREA județului Dâmbovița.

Le mulțumesc tuturor dâmbovițenilor pentru încredere și colegilor pentru implicare. Împreună facem din Dâmbovița un județ care se dezvoltă prin fapte, nu prin vorbe - un județ în care ne simțim ACASĂ.

Mergem înainte, cu rezultate pentru Dâmbovița.

În interviul acordat pentru Agenda Construcțiilor, am vorbit despre principalele investiții aflate în derulare și despre proiectele pe care le pregătim pentru următorii ani