Compozitorul Carl Davis a murit la vârsta de 86 de ani

Compozitorul şi dirijorul Carl Davis, câştigător al premiului BAFTA, a murit la vârsta de 86 de ani în urma unei hemoragii cerebrale, a anunţat familia sa, care a transmis apreciere şi recunoştinţă paramedicilor care l-au asistat pe Carl şi echipei de terapie intensivă neurologică de la Spitalul John Radcliffe din Oxford, relatează joi PA Media/dpa, notează Agerpres.

Carl Davis, ale cărui credite muzicale includ drama BBC ”Pride and Prejudice” (Mândrie şi prejudecată) din 1995, a câştigat un BAFTA şi un premiu Ivor Novello pentru muzica sa pentru clasicul "The French Lieutenant's Wife" (Iubita locotenentului francez) din 1981.



Conform declaraţiei familiei, Carl Davis a scris partituri pentru unele dintre cele mai iubite şi memorabile drame de televiziune britanice, a fost dirijor şi compozitor de lucrări simfonice, precum şi un scriitor remarcabil pentru balet. A scris şi rescris partituri pentru peste 50 de filme mute, de la Charlie Chaplin la Buster Keaton.



În 2005 a primit distincţia de Commander of the Most Excellent Order of the British Empire (Comandor al celui mai excelent Ordin al Imperiului Britanic) conferită de monarh.

Carl Davis s-a născut în 1936 la New York, unde şi-a început cariera artistică, înainte de a se muta la Londra în 1960.

