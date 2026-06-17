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Cod Portocaliu de furtuni în două județe. ANM: Grindină de mari dimensiuni

Iulia Horovei Autor: Iulia Horovei
Data publicării: 17 Iun 2026
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grindina pe sosea
Grindină. Foto: Agerpres

ANM a emis, miercuri după-amiază, două avertizări nowcasting de Cod Portocaliu de furtuni pentru județele Cluj și Bihor.

Miercuri, între orele 15:45 și 16:30, se vor semnala grindină de medii și posibil mari dimensiuni (2-4 cm), averse torențiale (25-30 l/mp), frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelie (55-70 km/h) în localitățile Marghita, Săcueni, Valea lui Mihai, Șimian, Curtuișeni, Sălacea, Tarcea, Abrămuț, Cherechiu, Buduslău, Viișoara din județul Bihor.

De asemenea, un Cod Portocaliu de furtuni este valabil și în localitățile Gherla, Bonțida, Iclod, Jucu, Mociu, Sic, Cămărașu, Căianu, Fizeșu Gherlii, Țaga, Sânmărtin, Geaca, Pălatca din județul Cluj. Aici se vor semnala grindină de medii și posibil mari dimensiuni (2-4 cm), averse torențiale (25-30 l/mp), frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelie (55-70 km/h) în intervalul orar 15:25 - 16:15, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie.

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