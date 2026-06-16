Cod galben de vreme rea în 13 judeţe din nordul ţării, miercuri. Avertizarările ANM / Update

Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

ANM a emis marți o atenționare Cod galben de instabilitate atmosferică, cu averse torențiale și furtuni în 13 județe din nordul țării, valabilă în perioada 17 iunie, ora 12:00 – 18 iunie, ora 02:00. Ulterior, au mai fost date alerte de vreme rea.

Update - Cod galben pentru județul Sălaj, Cluj, Bistrița-Năsăud

Fenomene avertizate: Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp,

descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...60 km/h), grindină de mici dimensiuni (1 cm).

Zone vizate:

- Județul Sălaj: Surduc, Gârbou, Gâlgău, Băbeni,

Cristolț, Șimișna, Poiana Blenchii, Zalha, Rus, Lozna;

- Județul Cluj: Gherla, Cășeiu, Iclod, Mica, Mintiu

Gherlii, Dej, Unguraș, Cuzdrioara, Fizeșu Gherlii,

Câțcău, Vad, Sânmărtin, Bobâlna, Cornești, Recea-

Cristur, Aluniș, Jichișu de Jos;

- Județul Bistriţa-Năsăud: Beclean, Nimigea, Căianu

Mic, Șintereag, Chiochiș, Braniștea, Petru Rareș,

Uriu, Nușeni, Matei, Șieu-Odorhei, Chiuza, Ciceu-

Giurgești, Ciceu - Mihăiești;

Valabilitate: 16/06/2026 11:30 16/06/2026 12:30.

Update - Cod galben pentru județul Bistriţa-Năsăud, localitățile vizate

Fenomene avertizate: Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp,

descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...60 km/h), grindină de mici dimensiuni (1 cm).

Zone vizate: - Județul Bistriţa-Năsăud: Bistrița, Teaca, Lechința, Șieu-Măgheruș, Șieu, Matei, Șieuț, Budacu de Jos, Mărișelu, Dumitrița, Galații Bistriței, Cetate, Urmeniș, Budești, Monor, Sânmihaiu de Câmpie.

Valabilitate: 16/06/2026 12:05 16/06/2026 13:00.

Cod galben de averse torenţiale şi furtuni ce vizează 13 judeţe situate în nordul ţării

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, marţi, o atenţionare meteo Cod galben de averse torenţiale şi furtuni ce vizează 13 judeţe situate în nordul ţării, valabilă în intervalul 17 iunie, ora 12:00 - 18 iunie, ora 02:00.

Conform meteorologilor, miercuri (17 iunie), în Maramureş, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în nordul Crişanei şi al Moldovei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze la rafală de 50 - 70 km/h), izolat vijelii şi grindină de mici şi medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1 - 3 ore) sau prin acumulare vor fi cantităţi de apă de 15 - 20 l/mp şi, izolat, de peste 30 l/mp.

Județele avertizate de ANM

"Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse şi în după-amiaza zilei de marţi (16 iunie) în regiunile nordice", atenţionează ANM.

Judeţele avertizate sunt: Bihor, Satu Mare, Maramureş, Sălaj, Cluj, Alba, Mureş, Harghita, Bistriţa Năsăud, Suceava, Neamţ, Botoşani şi Iaşi.

Vezi și - Prognoza meteo până pe 28 iunie: ANM anunță vreme deosebit de caldă, cu temperaturi de până la 34 de grade