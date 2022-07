Claudiu Keşeru putea să joace la Arsenal Londra. Cum a ratat transferul

“Momentul cel mai greu a fost după ce am semnat cu Nantes. l-au chemat și pe părinții mei acolo. Antrenorul meu din acel moment s-a ocupat de părinți, le-a prezentat baza de pregătire. După două zile, ar fi trebuit să se întoarcă în țară, aveau avion la ora 5 dimineaţa. Eu aveam 16 ani și jumătate. La 9 m-am trezit la hotel, ei nu mai erau acolo. M-a pufnit plânsul și mi-am dat seama că sunt singur. Am zis: ‘acum să vedem cine câștigă, viața sau eu’. Ori cedez și mă întorc cu coada între picioare, ori reușesc.

Mă lamentam când nu jucam sau nu eram luat la prima echipă. Mergeam la echipa a doua, dar eram dezamăgit că nu am prins lotul la prima echipă. Mă măcinau nişte gânduri infantile. Azi îmi vine să-mi dau două palme şi să spun: ‘ce prost ai fost’. Când l-a trimis Arsene Wenger pe Gilles Grimandi să mă supervizeze la Nantes, aveam 19 ani.

În 2016, când am jucat contra lui Arsenal, cu Ludogoreţ, Arsene Wenger a venit lângă mine, m-a salutat şi mi-a zis: ‘Bună, Claudiu. Ştiu că l-am trimis pe Gilles să te supervizeze’. Şi mi-a zis şi anul când s-a întâmplat”, şi-a adus aminte Claudiu Keşeru, conform Fanatik.

Cel mai greu moment din carieră

“Tatăl meu a jucat fotbal în Divizia B, la 17 ani. Era juniorul în teren, aşa se juca atunci în Divizia B. Probabil, în momentul când a murit, în 2006, a fost şocul atât de puternic încât trei luni de zile nu am mai putut să joc fotbal. Nu mai stăteam în ghete.

Tata mă ducea la turneele jucate de întreprinderi. Fiecare secţie avea câte o echipă. Peste tot mă ducea cu el. Venea la toate meciurile şi antrenamentele, nu conta că e ploaie, soare sau ger”, a mai spus el.

Claudiu Keşeru este noul jucător al celor de la UTA Arad, club cu care a semnat pentru următorii trei ani.

Fotbalistul nu a ratat ocazia să trimită săgeţi şi spre Gigi Becali, patronul FCSB, care l-a tras pe linie moartă în ultimele 6 luni şi nu i-a mai permis să joace pentru vicecampioană.

”Mă bucur să fiu astăzi aici. E un moment, primul moment de relaxare după aproape șase luni. Mă bucur că într-un final am decid să-mi decid viitorul și că astăzi suntem aici. Mă bucur că mă alătur unui proiect foarte interesant, unui club de tradiție, dintr-un oraș însetat de performanță.

Vreau să vă asigur de un singur lucru, indiferent de ce se va întâmpla pe teren, eu voi da tot ce am. Că va ieși cum vrea toată lumea, că va ieși mai puțin, eu voi da totul”, a declarat Claudiu Keșeru, citat de Digisport.

Ce spunea, recent, Gigi Becali despre Keşeru

”Nu am fost supărat pe Keșeru. Am zis că nu o să mai joace, l-am încercat, dar nu am fost niciodată supărat pe el. Eu l-am luat în brațe când m-am întâlnit cu el. I-am zis că asta este situația. Supărat ești pe un om când face ceva voit. El respectă programul. El atâta poate", preciza Becali în aprilie.

„Normal că pentru mine Keșeru este un caz închis. La revedere! A doua oară nu o să mai apuce să îmi trimită mie mesaje pe la declarații.

Am pus mâna pe telefon și l-am sunat. Dar să vă spună în vară ce i-am zis eu la telefon, nu acum. Nu a zis că în vară o să spună el mai multe? Păi el cu mine face din astea? El e patronul meu? Sau eu sunt patronul lui? Eu i-am zis clar în iarnă că vreau să plece, dar nu a vrut el.

Budescu de ce a înțeles că nu se mai poate la noi? Dar Keșeru m-a luat că nea Gigi stai să vezi, stai că nu mai știu eu ce și uite că el tot nimic. Așteptați-l până în vară ca să vă spună ce i-am zis eu la telefon. Și i-am zis multe”, a declarat Gigi Becali la finalul lunii februarie, citat de prosport.ro.

