Cine va câştiga Wimbledon 2022. Cotele favoriţilor şi analiza şanselor

Evenimentul de Grand Slam va fi privat de punctele oferite în mod obişnuit de către ATP şi de către WTA, ca formă de protest după ce organizatorii britanici au ales să excludă jucătorii din Rusia şi din Belarus din pricina războiului pornit de Vladimir Putin în Ucraina.

Ca urmare a sancţiunilor, de la Wimbledon vor absenta nume importante la masculin, precum Medvedev şi Rublev, iar de la fete, Sabalenka şi Azarenka, dar şi o mulţime de rusoaice din linia a doua, precum Alexandrova sau Pavliucenkova.

Lăsaţi fără orice miză legată de clasament, sportivii se vor lupta pentru munţi de bani. Premiile vor fid mai mari ca niciodată. Campionii de la simplu masculin şi feminin vor primi fiecare câte două milioane de lire sterline. Anul trecut, Novak Djokovic şi Ash Barty au încasat câte 1,7 milioane de lire sterline, după ce au fost încoronaţi campioni în 2021.

Sârbul este fără adversar

La casa de pariuri Unibet, sârbul Novak Djokovic, de 6 ori campion la Wimbledon (2011, 2014, 2015, 2018, 2019 şi 2021), are prima şansă la titlu. „Nole” aleargă după titlul major cu numărul 21.

Şi are argumente. Jocul pe iarbă îi convine cel mai mult, deşi suprafaţa care l-a răsplătit cel mai mult în carieră este cea de la Australian Open. Explicaţia pro-Nole este simplă şi fără echivoc.

Djokovic se simte excelent pe suprafeţele rapide, spre deosebire de zgură, unde n-a putut merge până la capăt. Djokovic are cota 1.8 la victoria finală. Se uită de sus la ceilalţi competitori: Rafael Nadal (cota 8), Carlos Alcaraz (cota 10).

Italianul Mattero Berrettini (cota 7) a urcat câteva poziţii, după victoria recentă de la Queen's, şi canadianul Felix Auger-Alliassime (cota 15). Să-i luăm pe rând. Construit pentru jocul de zgură, spaniolul Alcaraz este o necunoscută pentru Wimbledon.

Italianul Berrettini, finalistul din 2021, când Squadra Azzurra a ieşit campioană europeană la fotbal, revine după o accidentare şi se consideră că nu poate duce la bun sfârşit 7 meciuri la rând, intense, în decurs de două săptămâni.

Totuşi, succesul de la Queen's l-a propulsat în coasta lui Djokovic.

Nadal, tot mai plin de bani, dar cu genunchii distruşi

Rafael Nadal, proaspăt campion la Paris, n-are prea multe motive de bucurie, în afara faptului că tocmai a primit vestea că va deveni tătic.

Ibericul are genunchii distruşi, revenind acasă de la Paris în cârje şi promiţând că nu va mai evolua cu infiltraţii, ca să nu-şi rişte sănătatea. Totuşi, îl mână în bătălie ambiţia de a câştiga al 23-lea turneu de Mare Şlem din carieră, chiar dacă ştie că nu este prieten cu iarba. Are doar două victorii la Londra, în 2008 şi în 2010.

Odată cu succesul de la Roland Garros 2022 (al 14-lea), după care a luat acasă frumoasa sumă de 2,2 milioane de euro, spaniolul Rafael Nadal l-a depăşit pentru prima dată în carieră pe Roger Federer în topul general al premiilor în bani, urcând pe locul doi, după Novak Djokovic, care pare de neatins.

Nadal a ajuns acum la 130.681.472 de dolari, în timp ce „Nole” are 156.541.453 de dolari.

Halep, a 4-a favorită. Emma Răducanu, măcinată de accidentări

La feminin, acolo unde odinioară domina dictatorial Serena Williams („cât timp va juca tenis, Serena va fi favorită”, spunea Simona Halep), prima şansă o deţine Iga Switek.

Poloneza are o serie de succese care sperie concurenţa, primind cota 2.5 la victorie. O urmează o adversară din SUA. Cori Gauff are în minte finala de la Paris şi nu putea lipsi dintre favorite (cota 10). Mult credit primise şi japoneza Naomi Osaka, nipona care a părăsit Roland Garros după primul tur (cota 15). Doar că nipona nu va participa, declarând forfait din pricina unei accidentări. Pe 4 se află Simona Halep, campioana din 2019. Are o cotă egală cu elveţianca Belinda Bencic (18).

Emma Răducanu (cota 21), preferata gazdelor, ar fi fost mai bine cotată decât Halep la casele de pariuri. Dar are probleme medicale. O leziune nu-i dă pace. Potrivit doctorului Ralph Rogers, a suferit o „întindere abdominală acută” şi nu va avea timpul necesar pentru a se recupera integral până la turneu.

A fost a doua oară într-o lună când Răducanu este nevoită să se retragă la jumătatea unui meci din cauza unei accidentări. Sportiva cu tară român a devenit un nume cunoscut la Wimbledon anul trecut, când a ajuns până în a doua săptămână a turneului de Grand Slam.

Adolescenta a câştigat în două seturi împotriva lui Ajla Tomljanovic, Marketa Vondrousova şi Sorana Cirstea, înainte de a o înfrunta pe Vitalia Diatchenko, în turul al 4-lea. În ciuda faptului că a făcut un prim set bun, Răducanu a fost nevoită atunci să se retragă din meci, după ce a avut dificultăţi de respiraţie.

Jucătoarea care şi-a schimbat naţionalitatea

Natela Dzalamidze, jucătoare de origine rusă, a optat pentru cetăţenia georgiană. Wimbledon nu are cum să riposteze la „mutarea” sportivei, aşa că Natela Dzalamidze (29 de ani) va concura la dublu, alături de jucătoarea Aleksandra Krunić (Serbia).

Alegerea tinerei vine după decizia organizatorilor de la Wimbledon, care interzic tuturor sportivilor din Rusia şi Belarus să participe la competiţie, pe fondul „comportamentului” geopolitic al Rusiei, care, pe 24 februarie, a declanşat invazia în Ucraina.

Jucătoarea se situează pe locul 43 în clasamentul mondial, la dublu. La masculin, România n-are reprezentant, după ce Marius Copil, căzut dincolo de locul 300 ATP, a pierdut luni, 20 iunie, în primul tur al calificărilor, notează Mediafax.

