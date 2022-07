Cine i-a spus lui Ilie Năstase că "pe timpul lui Ceauşescu, numai datorită dumneavoastră ne simțeam liberi"

”Mi s-a întâmplat ceva foarte frumos acum câteva luni și mi-e greu să povestesc. Eram pe undeva prin centru și, la un moment dat, venea un bătrânel cu un băiețel de mână.

Și mi-a zis ’Domnule Năstase, sunteți dumneavoastră?’ Zic da. ’Vreau să vă mărturisesc ceva. Pe timpul lui Ceaușescu, când noi eram în comunism, numai datorită dumneavoastră ne simțeam liberi. Ne uitam la acele 5 ore la Wimbledon și eram liberi la Londra. Ne uitam la Roland Garros.’

A fost cel mai frumos compliment pe care mi l-a făcut cineva. Copilul ăla mic nu înțelegea cine sunt eu. Cu trofeele și muzeul pe care am intenția să-l fac, vreau să împărtășesc cu cei tineri, care nu mă cunosc pe mine”, a spus Năstase, citat de Digisport.

Ilie Năstase îl înţeapă pe Nicuşor Dan. Ce nu l-a lăsat primarul general să facă în Herăstrău

Ilie Năstase a inaugurat colecţia "Tie-break 76" la Iaşi, la Ateneul Naţional, şi a trimis câteva săgeţi spre primarul Capitalei, Nicuşor Dan.

"Mă bucur că am reușit să aduc aici la Iași o parte din trofeele mele și le mulțumesc celor din Iași. La București, din păcate, primarul Nicușor Dan nu mi-a permis să fac acest lucru în Parcul Herăstrău. E un început la Iași, pentru că vrem să ducem această expoziție cam în toată țara și vreau să împărtășesc aceste trofee cu cei tineri, care nu mă cunosc. Aș vrea să vadă toată lumea aceste trofee din trecutul meu, și în special cei tineri. Sunt lucruri care îmi aparțin, din perioada în care eram numărul 1 și de mai târziu, lucruri dragi mie”, a declarat Ilie Năstase, citat de Prosport.

”Încerc să fac expoziția asta de mult timp, dar nu am fost prea mult ajutat, nici de tovarășul primar de la București. Am vrut să fac muzeul la intrarea în Parcul Herăstrău și am fost refuzat. Este o statuie acolo a unui general, dar generalul nu este român, ci francez, se numește Charles de Gaulle. Pentru străini se poate, pentru români nu”, a mai spus Ilie, care a dezvăluit cum își păstrează tonusul ridicat: "Am o soție tânără și îmi iau energia de la ea. Mă hrănesc cu energia ei, ce să fac și eu”.

