Cele mai frumoase melodii ale lui Victor Socaciu / VIDEO

Autorul de muzică folk, realizator de emisiuni de televiziune și fost parlamentar Victor Socaciu a murit luni, la vârsta de 68 de ani.

Biografia lui Victor Socaciu



1969 – Urmeaza cursurile de ghitara clasica la Scoala Populara de Arta – Brasov, la clasa prof. Martinescu.

1978 – Absolvent al Facultatii de Electromecanica - inginer

1970 - debuteaza pe scena cu trupa rock Zodiac.

1973 – activeaza in cadrul Cenaclului `Dacia Felix` din Centrul Universitar Brasov iar primele sale cantece folk (`Trenul`, `Tinta intre bine si rau`, `Sub scutul amurgului`) se bucura de un real succes in mediul studentesc

1975 – debut radio cu piesa `Nalucile amintirilor`

1976 – debuteaza in Cenaclul `Flacara` la Teatrul National Bucuresti

1976 - debut TV cu piesa `Oltule`

Membru in Cenaclul `Flacara` in perioada 1976 – 1982, al Serbarilor Scanteii Tineretului in perioada 1983 – 1984

Semneaza muzica spectacolului `Tinerete fara batranete` de Eduard Covali – Teatrul Dramatic Brasov

Semneaza coloana sonora a spectacolului de muzica si poezie `Muntele dragostei` la Teatrul Ion Creanga – Bucuresti – 1987 - 1989

Producator al Festivalului National – Concurs de muzica folk `Om Bun` incepand din 1991

Turnee in: China – 1986, Coreea – 1986, URSS – 1984, Germania – 1985, 1999, 2002 si 2003, Republica Moldova – 1990, 1993, 1996 si 2001, Canada – 1999 si 2001, SUA – 1996, 1999 si 2002, Suedia – 1996, etc.

Realizator a emisiunii saptamanale la TVR – `Vanare de vant`, intre 1997-1999

Semneaza genericele mai multor emisiuni radio si TV printre care: `Omul chitara`, `Oameni de zapada` respectiv `Ceaiul de la ora 5`, `Insomniile Corinei` `Cazuri si necazuri in dragoste`, `Vanare de vant`, `Arca Marinei`, `Personalul de Costinesti`, `Bun de tipar`, `Tunelul timpului`, `Multumesc`, `Ora fara catalog`

Semneaza peste 450 de cantece declarate la UCMR – ADA.

Marina Almășan, fosta soție a artistului, a postat un mesaj pe Facebook: „Îi sunt alături fiului meu, Victor, într-un moment greu al vieții sale. Pierderea părintelui înseamnă, pentru un copil, pierderea uneia din cele două aripi, pe care le primim fiecare, la venirea pe lume. Îi vor și NE vor rămâne amintirile frumoase ale familiei noastre, îmbrăcate în cântecele sale nemuritoare, care vor continua să-i bucure pe cei ce i-au prețuit muzica. Drum lin, spre stele, Victor Socaciu, unde îți doresc să-ți găsești pacea și liniștea. Fiul nostru, Victor Socaciu , va continua să-ți poarte numele. Și, dacă aici, pe pământ, te-au îndepărtat de el, poate de acolo, de sus, îi vei veghea mersul prin viață, alături de mine, de aici , de pe pământ… Îți mulțumesc pentru cântecul pe care, cândva, într-o altă viață, mi l-ai dăruit”. Declarații în exclusivitate pentru DCNews, AICI!

