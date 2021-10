Câți bani câștigă familia lui Nicolae Ciucă de la stat. Pensia premierului desemnat

Premierul desemnat Nicolae Ciucă încasează, împreună cu soția sa, aproximativ 47.000 de lei pe lună de la stat. Doar din pensiile de serviciu, familia premierului desemnat strânge 23.000 de lei lunar, scrie Realitatea.net.

Astfel, prim-ministrul desemnat Nicolae Ciucă ar avea o indemnizație MApN de aproximativ 14.000 de lei pe lună, o indemnizație de la Senat de peste 10.000 de lei pe lună și o pensie de serviciu de peste 18.000 de lei pe lună. Maria Ciucă, soția premierul desemnat, ar avea o pensie de serviciu de 5.000 de lei pe lună.

Ce avere are premierul interimar Florin Cîțu

Florin Cîțu deține o cotă de 50% dintr-un teren forestier de 75 de hectare, primite ca donație de la părinți, în comuna Voineasa, județul Vâlcea. În 2007 premierul și-ar fi cumpărat prin credit un apartament în Capitală și mai deține o cotă de 50% dintr-o casă de locuit din comuna Golești, Vâlcea, moștenită de la părinți. Premierul susține, potrivit declarației de avere, că are în conturi 350.000 de lei și că a împrumutat unei persoane peste 30 de mii de euro. Florin Cîțu și-a trecut în declarația de avere și o datorie de peste 300 de mii de euro, la o bancă, iar veniturile premierului au depășit anul trecut 275.000 de lei.

Ce avere are Klaus Iohannis

Klaus Iohannis are, în continuare, şase case, ultima dintre acestea fiind moştenită de soţia sa, Carmen Iohannis, în anul 2020. Preşedinte are cam aceeaşi bani în cont. A încasat mai puţini bani din chirii. În cazul veniturilor din drepturi din proprietate intelectuală, suma este de peste 29.000 de lei - o creştere de 2.300% într-un singur an.

Cărţile pe care le-a publicat preşedintele Klaus Iohannis au reuşit să îi aducă un venit considerabil, din ce în ce mai mare. Apare o nouă locuinţă în declaraţia acestuia de avere. Vorbim despre 3 apartamente şi trei case de locuit, însă în cazul unuia dintre apartamentele care apar în declaraţia de avere prezidențială se face referire că a primit sa soţia sa o moştenire în 2020, la Sibiu.