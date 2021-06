Declarația de avere a președintelui Klaus Iohannis. Venit crescut cu 2.300%

Klaus Iohannis are, în continuare, şase case, ultima dintre acestea fiind moştenită de soţia sa, Carmen Iohannis, în anul 2020. Preşedinte are cam aceeaşi bani în cont. A încasat mai puţini bani din chirii. În cazul veniturilor din drepturi din proprietate intelectuală, suma este de peste 29.000 de lei - o creştere de 2.300% într-un singur an.

Cărţile pe care le-a publicat preşedintele Klaus Iohannis au reuşit să îi aducă un venit considerabil, din ce în ce mai mare. Apare o nouă locuinţă în declaraţia acestuia de avere. Vorbim despre 3 apartamente şi trei case de locuit, însă în cazul unuia dintre apartamentele care apar în declaraţia de avere prezidențială se face referire că a primit sa soţia sa o moştenire în 2020, la Sibiu.

Sunt şi venituri din chirii pentru că acesta şi-a închiriat locuinţele, însă a câştigat mai puţini bani. A recuperat financiar pe zona de drepturi de proprietate intelectuală, acolo unde apare o sumă de puţin peste 29.780 de lei din vânzarea cărţilor pe acre acesta le-a publicat.

Vorbind despre venituri din folosirea bunurilor, vorbim aici despre o sumă de puţin peste 28.000 de lei pe anul 2020, după cum arată declaraţia de avere.

Venitul lui Klaus Iohannis de la Palatul Cotroceni pentru funcția de preşedinte este undeva la 178.391 de lei pe anul 2020.