Averile membrilor Guvernului Cîțu. Unii au case impunătoare, terenuri și mașini, în timp ce alții dau și peste 8 mii de euro pentru un tablou

Jurnaliștii România Tv au analizat declarațiile de avere ale membrilor Guvernul Cîțu și au descoperit că unii au case impunătoare și mai multe terenuri, alții se laudă cu mașini luxoase, iar unii au bijuterii și tablouri în valoare de mii de euro. Unii dintre ei au lucrat oficial doar pe salariul minim, înainte să intre în Guvern. Majoritatea au conturile pline de bani, în timp ce unii au datorii de sute de mii de euro.

Premierul Florin Cîțu deține o cotă de 50% dintr-un teren forestier de 75 de hectare, primite ca donație de la părinți, în comuna Voineasa, județul Vâlcea. În 2007 premierul și-ar fi cumpărat prin credit un apartament în Capitală și mai deține o cotă de 50% dintr-o casă de locuit din comuna Golești, Vâlcea, moștenită de la părinți. Premierul susține, potrivit declarației de avere, că are în conturi 350.000 de lei și că a împrumutat unei persoane peste 30 de mii de euro. Florin Cîțu și-a trecut în declarația de avere și o datorie de peste 300 de mii de euro, la o bancă, iar veniturile premierului au depășit anul trecut 275.000 de lei.

Dan Barna are 3 apartamente, două la Sibiu și unul în Capitală. Vicepremierul a primit moștenire un teren cu fâneață de peste 1.200 mp în județul Sibiu. Barna a cumpărat anul trecut un tablou în valoare de 8.500 de euro. Liderul USR are în conturi peste 180.000 de lei și peste 50 de mii de euro. Vicepremierul are aproape 1,2 milioane de lei și 50 de mii de euro în fonduri de investiții sau fonduri de pensie private. Tot el deține acțiuni sau cote de aproape 50 de mii de lei în firme. În calitate de deputat, Dan Barna a încasat peste 138.000 de lei, iar din chiriile de la Sibiu a obținut aproape 26 de mii de lei.

Celălalt vicepremier, Kelemen Hunor, deține 5 terenuri în județe Cluj și Harghita și trei case împreună cu soția sa. Liderul UDMR și-a cumpărat anul trecut un autoturism de teren Toyota și deține tablouri în valoare de 6.000 de euro. Familia lui Kelemen Hunor are în conturi aproape 180.000 de lei, dar are și un credit la bancă de peste 56.000 de lei. Anul trecut, Kelemen Hunor a câștigat peste 290 de mii de lei din indemnizația de deputat și salariul primit de la UDMR.

Raluca Turcan, are un teren de 3000 mp la Limanul, în județul Constanța. Ministrul Muncii deține bijuterii de 12 mii de euro și o mașină Toyota din 2008. Turcan și soțul său au cumpărat în 2017 un apartament în Sibiu și au astăzi în conturi 400.000 de lei și 320 de mii de euro. Creditele familiei au depășit 280 de mii de lei, iar dividentele încasate de la două firme au depășit 565 de mii de lei.

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, are 16 terenuri și acțiuni sau părți sociale în 11 firme. Ministrul liberal deține alături de soție 2 case și două apartamente, iar în conturi are 280 de mii de lei. Virgil Popescu a împrumutat diferite firme cu 740 de mii de lei și a dat unei persoane 160 de lei. Ministrul are o datorie la bancă de 150 de mii de euro, iar anul trecut a încasat din salarii, alături de soția sa, peste 272 de mii de lei. În același timp, a încasat dividente de aproape 150 de mii de lei.

Ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, deține 3 terenuri și trei case în Oradea, alături de soțul său. În conturile familiei au peste 560 de mii de lei, iar firma soțului a primit un împrumut de aproape 400 de mii de lei. Soții Mihăilă au avut salariul minim pe economie anul trecut, ca medici la cele două clinici private ale familiei, dar au încasat dividende de peste 520 de mii de lei.

Cristian Ghinea nu are terenuri, dar deține, alături de soție, un apartament în Capitală. Ministrul Investițiilor Europene are datorii de peste 172 de mii de lei la bancă, iar în conturi are peste 95 de mii de lei și 14 mii de euro. Anul trecut, Ghinea a încasat peste 165 de mii euro în calitate de europarlamentar.