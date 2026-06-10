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Câți bani au primit partidele de la bugetul de stat în luna iunie

Autor: Viviana Marsaa
Data publicării: 10 Iun 2026
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bani lei bancnote
Sursa foto: Agerpres / bani

Autoritatea Electorală Permanentă a publicat, miercuri, subvenţiile primite de partidele politice de la bugetul de stat în luna iunie.

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a anunţat miercuri că a virat în luna iunie în contul a opt partide politice subvenţii de la bugetul de stat în sumă totală de 15.470.001 lei.

Ce sume au primit partidele politice în luna iunie

Potrivit unui comunicat al AEP, PSD a primit 5.132.817 lei, AUR - 3.035.116 lei, PNL - 2.794.482 de lei, USR - 1.983.501 lei, Partidul S.O.S. România - 1.319.399 de lei, POT - 1.063.111 lei.

De asemenea, pentru Partidul Mişcarea Populară au fost alocaţi 72.619 lei şi pentru Partidul Forţa Dreptei - 68.956 de lei, notează Agerpres.

Conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, subvențiile de la bugetul de stat sunt acordate partidelor politice prin bugetul Autorității Electorale Permanente și se virează lunar în conturi dedicate. Alocarea subvențiilor se face proporțional cu rezultatele obținute de partidele politice la alegerile parlamentare, în funcție de numărul de voturi și mandate obținute.

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