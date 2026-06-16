Bolojan la Cotroceni, AUR la butoane? Planul „haștagului” pentru viitorul Guvern, noua variantă de premier și mutarea lui Nicușor Dan

Ce plan are „haștagul” din România pentru următorul Guvern?

Ce plan are „haștagul” din România pentru următorul Guvern?

Premierul desemnat Adrian Veștea a respins ultimatumul dat de PNL de a-și depune mandatul și s-a întâlnit astăzi cu grupurile parlamentare mici – PACE, Uniți pentru România și POT, pentru noi discuții și negocieri.

Ce vrea să facă „haștagul”? Să meargă la Cotroceni PNL, USR și UDMR cu o propunere de premier și cu un guvern minoritar, avându-l pe Alexandru Nazare ca variantă de prim-ministru.

Se mizează și pe minorități, dar se mizează și pe unii de la AUR sau pe „electronii liberi” din Parlament, care sunt destul de mulți. PSD nu va vota acest guvern, iar AUR probabil va ieși din sală. Dar se încearcă această formulă.

Ideea este că, dacă se acceptă lucrul acesta, Ilie Bolojan, într-un an îl suspendă pe Nicușor Dan și va deveni viitorul președinte al României pentru că nu are cine să-i stea în față.

PSD nu are nicio reacție, nu are ce să facă. Partidul lui Grindeanu a depus moțiunea de cenzură, dar s-a dovedit că nu aveau niciun plan B. În schimb, Nicușor Dan amenință cu organizarea de alegeri anticipate.

La alegerile anticipate însă va câștiga AUR, iar România va rămâne fără finanțare. Așadar situația este critică anul acesta.

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Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat marți dimineața, după expirarea ultimatumului dat de conducerea PNL, că poziția lui nu se schimbă și nu își va depune mandatul

„Poziția mea nu se schimbă: nu îmi depun mandatul, indiferent de presiunile care se fac asupra mea. Am acceptat această responsabilitate cu deplină asumare și merg mai departe cu aceeași hotărâre. Nu caut confruntări și nu voi alimenta tensiuni. Cred că, mai ales în momente dificile, interesul țării trebuie să fie mai presus de orice calcul politic. Sunt convins că acest Guvern va trece, pentru că România are nevoie de stabilitate, de un Executiv funcțional și de decizii care nu mai pot fi amânate. Nu este momentul pentru ezitări sau calcule personale, ci pentru responsabilitate și curaj politic. Mergem înainte!”, a scris Adrian Veștea, pe pagina sa de Facebook.

Cu o seară în urmă, el primise un ultimatum din partea conducerii PNL, unde este prim-vicepreședinte al partidului, să își depună mandatul până marți dimineața la ora 10:00.

„Având în vedere că noaptea este un sfetnic bun, PNL i-a solicitat domnului Veștea depunerea mandatului până mâine dimineață la ora 10:00, având în vedere faptul că nu are sprijinul partidului din care provine”, a declarat liderul PNL, Ilie Bolojan, la finalul ședinței Biroului Politic Național.