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DCNews Politica Bolojan la Cotroceni, AUR la butoane? Planul „haștagului” pentru viitorul Guvern, noua variantă de premier și mutarea lui Nicușor Dan

Bolojan la Cotroceni, AUR la butoane? Planul „haștagului” pentru viitorul Guvern, noua variantă de premier și mutarea lui Nicușor Dan

Autor: Ion Voicu
Data publicării: 16 Iun 2026
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Ce plan are „haștagul” din România pentru următorul Guvern?

Ce plan are „haștagul” din România pentru următorul Guvern?

Premierul desemnat Adrian Veștea a respins ultimatumul dat de PNL de a-și depune mandatul și s-a întâlnit astăzi cu grupurile parlamentare mici – PACE, Uniți pentru România și POT, pentru noi discuții și negocieri.

Ce vrea să facă „haștagul”? Să meargă la Cotroceni PNL, USR și UDMR cu o propunere de premier și cu un guvern minoritar, avându-l pe Alexandru Nazare ca variantă de prim-ministru.

Se mizează și pe minorități, dar se mizează și pe unii de la AUR sau pe „electronii liberi” din Parlament, care sunt destul de mulți. PSD nu va vota acest guvern, iar AUR probabil va ieși din sală. Dar se încearcă această formulă.

Ideea este că, dacă se acceptă lucrul acesta, Ilie Bolojan, într-un an îl suspendă pe Nicușor Dan și va deveni viitorul președinte al României pentru că nu are cine să-i stea în față.

PSD nu are nicio reacție, nu are ce să facă. Partidul lui Grindeanu a depus moțiunea de cenzură, dar s-a dovedit că nu aveau niciun plan B. În schimb, Nicușor Dan amenință cu organizarea de alegeri anticipate.

La alegerile anticipate însă va câștiga AUR, iar România va rămâne fără finanțare. Așadar situația este critică anul acesta.

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Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat marți dimineața, după expirarea ultimatumului dat de conducerea PNL, că poziția lui nu se schimbă și nu își va depune mandatul

„Poziția mea nu se schimbă: nu îmi depun mandatul, indiferent de presiunile care se fac asupra mea. Am acceptat această responsabilitate cu deplină asumare și merg mai departe cu aceeași hotărâre. Nu caut confruntări și nu voi alimenta tensiuni. Cred că, mai ales în momente dificile, interesul țării trebuie să fie mai presus de orice calcul politic. Sunt convins că acest Guvern va trece, pentru că România are nevoie de stabilitate, de un Executiv funcțional și de decizii care nu mai pot fi amânate. Nu este momentul pentru ezitări sau calcule personale, ci pentru responsabilitate și curaj politic. Mergem înainte!”, a scris Adrian Veștea, pe pagina sa de Facebook.

Cu o seară în urmă, el primise un ultimatum din partea conducerii PNL, unde este prim-vicepreședinte al partidului, să își depună mandatul până marți dimineața la ora 10:00.

„Având în vedere că noaptea este un sfetnic bun, PNL i-a solicitat domnului Veștea depunerea mandatului până mâine dimineață la ora 10:00, având în vedere faptul că nu are sprijinul partidului din care provine”, a declarat liderul PNL, Ilie Bolojan, la finalul ședinței Biroului Politic Național.

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adrian vestea
pnl
guvern
nicusor dan
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Comentarii (4)

Dan Throws   •   16 Iunie 2026   •   17:18

@flash pai le-au dat ca aveau nevoie de oameni, nu vezi cat de prosti sunt majoritatea din psd si pnl si mai nou aur? Cand era vorba de privatizare, Zamfir a iesit cu "nu ne vindem tara", nici macar nu intelege documentele pe care le citeste.

Problema Romaniei nu e coruptia, ci ca aveam prea multi prosti la varf si de aici si inapoierea.

Uita-te la Pipera, prostii nu au fost capabili sa isi faca niste strazi moderne, desi multi locuiesc acolo, au niste ulite pe acolo, ca intr-un ghetou :))) Stiu doar sa extraga ca niste termite cu IQ limitat.

Flash   •   16 Iunie 2026   •   16:39

@DanThrows,cum adica prostie?este purul adevar.Efectiv psd cu pnl si udmr aveau majoritate confortabila in iunie 2025 si absolut fara nicio logica au acceptat sa imparta ciolanul cu usr si sa le dea 5 mandate de ministru,adica de vreo 3 ori mai multe mandate decat meritau raportat la voturile luate. Deci hashtag rezist inca este pe bericade,mai este pana o sa dispara.

Dan Throws   •   16 Iunie 2026   •   16:24

Eu cand va zic ca sunteti prosti, voi nu ascultati, dar asta e dovada clara, "hastag" in 2026, e chiar penibil :)))) rad cu lacrimi :))))

Dan Throws   •   16 Iunie 2026   •   16:17

Hastag? Lmao, dar ce suntem in 2010? Au trecut 15 ani, am trecut la AI, Claude si openClaw, monser :)))

nu e de mirare ca veniti cu Vestea la spartul targului, sunteti foarte inceti... "hastag" :))))))

maine o sa vorbiti de bitcoin, cand lumea deja e pe hyperliquid :))

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