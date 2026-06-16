Bogdan Chirieac, avertisment, după anunțul UDMR privind Guvernul Veștea: Dacă intrăm în junk, toată lumea va scoate banii din România

Ilie Bolojan, premierul interimar (s) și Adrian Veștea, premierul desemnat. Sursa foto: Agerpres

Criza politică se adâncește după ce UDMR a anunțat că nu va susține un guvern condus de Adrian Veștea. Analistul politic Bogdan Chirieac avertizează că lipsa unui Executiv stabil ar putea avea consecințe economice enorme.

Criza politică se adâncește după ce UDMR a transmis că nu susține un guvern condus de Adrian Veștea, punând sub semnul întrebării atât învestirea Executivului, cât și stabilitatea unei eventuale majorități. În timp ce România rămâne fără un guvern cu puteri depline, termene importante privind evaluările financiare externe și implementarea reformelor asumate prin PNRR se apropie rapid. Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat situația într-o intervenție la România TV, în emisiunea moderată de jurnalista Violeta Romanescu.

"Vor să ne bage în încetare de plăți?"

"Fără UDMR, guvernul lui Adrian Veștea pică categoric. Domne, ce avem de făcut? Vor să ne bage în încetare de plăți? Vor să ne bage în incapacitate de plată? Se întâmplă și asta. E bine ca publicul să știe. Dacă intrăm în junk, peste 3 săptămâni, când ne evaluează marile agenții de pe Wall Street, toată lumea va scoate banii din România. Fondurile de investiții vor fugi. Se face euro 10 lei, ca să știe cei care au de plătit credite! Deci, România fără guvern nu are nicio șansă. Domne, ne jucăm, ne luăm după influenceri, după ce vreți dumneavoastră, dar realitatea este foarte dură. Bolojan a băgat România într-un loc unde nu a mai fost niciodată.

Nici în anii '90 nu a fost băgată așa în colț. Asta a făcut Bolojan. Bun, acum se încăpățânează că, dacă nu e el premier, nu e nimeni. Aveam speranța că avem un guvern. Poate nu e unul luminos, că nu avem pretenții d-astea, dar un guvern e necesar ca să dăm bine afară, să ne mai împrumute și pe noi cineva. Nu cred că domnul Veștea poate să-i convingă pe cei de la UDMR. UDMR a spus clar: nu! Ei sunt foarte serioși. Victor Ponta a spus adineauri că și el a crezut că avem guvern. Uite că nu avem! Și eu credeam că reușim să avem guvern. Fără UDMR nu trece în Parlament, pur și simplu! Ilie Bolojan vrea să fie el premier, într-un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, iar PSD în opoziție, pentru că a îndrăznit să-i bage moțiunea de cenzură", a explicat Bogdan Chirieac.

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