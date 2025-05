Bogdan Chirieac arată "marea problemă comună" a lui George Simion și Nicușor Dan

Analistul politic Bogdan Chirieac a realizat, în cadrul unei intervenții la România TV, o amplă analiză a scenei politice actuale, concentrându-se pe posibilele scenarii post-alegeri și consecințele acestora asupra guvernării. Potrivit acestuia, o eventuală victorie a lui George Simion în cursa pentru Cotroceni, în tandem cu numirea lui Călin Georgescu în funcția de prim-ministru, ar duce la o guvernare instabilă și haotică.

"Domnul Călin Georgescu, dacă ar ajunge premierul țării prin președintele Simion, ar putea să facă guvern cu domnul Potra, mă gândesc. Ar fi foarte bun în toate pozițiile de guvern. Vă dați seama că în ambele cazuri, atât în cazul domnului Simion, cât și în cazul domnului Nicușor Dan, există o mare problemă comună, și anume oamenii. Nu au oameni pentru guvern sau pentru administrația prezidențială. Un guvern minoritar, de exemplu, vă dați seama că nu ar avea nicio șansă să reziste cu România aflată într-o situație economică critică. Totodată, aducerea USR la guvernare, acest USR care a abandonat-o în mijlocul cursei electorale, printr-o lovitură de palat, pe doamna Lasconi, ar fi tot un dezastru. Vă dați seama că nu ar putea rezista? Ei au mai fost la guvernare, pe vremea pandemiei, și a ieșit un scandal monstru.

Bogdan Chirieac: USR nu s-a cristalizat ca partid politic, a rămas un simplu ONG

Atunci, la Cotroceni era stăpânul SRI și DNA, domnul Klaus Iohannis, și tot a rezistat doar 9 luni de zile, cu un PSD cuminte ca un cățeluș în Parlament. Ținem minte că susțineau guvernul minoritar. Noi am trecut prin ele relativ recent, acum 3 ani de zile. Știm ce înseamnă. Sunt tot felul de vorbe care zboară aiurea în acest moment. Deocamdată, USR nu s-a cristalizat ca partid politic, a rămas un simplu ONG. Asta e problema. La un ONG tot ce faci e bine. Acolo tu stabilești, tu faci, tu îți dai notă și îți dai notă maximă.

Într-un partid politic trebuie să ții seama și de alegătorii tăi, și de cei ce nu te-au votat. Deci, sunt chestiuni fundamental diferite. Nu s-au maturizat suficient. Bine, și creșterea politică a USR s-a oprit cu brutalitate, fie vorba între noi. Un partid modern, așa cum ne așteptam la un moment dat, putea să satisfacă nevoile unei națiuni tinere în creștere. Asta e. Domnul Călin Georgescu presupun că o să vină călare pe cal la guvernare. În momentul acela se schimbă orientarea economică a țării. O să avem noutăți. O să ne umplem de bani din exportul de apă. Sunt multe lucruri de așteptat, odată cu venirea domnului Georgescu la Palatul Victoria. Eu îmi doresc acum, fiindcă e votat de poporul român, să vină domnul Georgescu la Palatul Victoria.

"Coaliția va plăti un preț foarte scump pentru această eroare"

Din seara zilei de 4 mai mă întreb ce s-ar fi întâmplat dacă domnul Victor Ponta ar fi fost candidatul coaliției. Cred că am fi avut, în mod evident, o finală echilibrată, o finală George Simion contra Victor Ponta. În momentul acesta, Victor Ponta, pe persoană fizică, are 1.250.000 de voturi. Deci, poate juca politic un rol important în Parlamentul României. Eu mă aștept ca dânsul să-și facă, cu nemulțumiții de la PSD, un grup parlamentar. Ori Pro România, ori altă formațiune politică. În momentul de față, putem să spunem că nici PSD-ul nu mai are numărul total de parlamentari pe care i-a avut după alegerile de pe 1 decembrie, anul trecut. În același timp, Victor Ponta a anunțat că nu va pleca, că nu se va pierde în ceață și că va fi un jucător politic activ. Se întâmplă multe lucruri.

Mai e un lucru de punctat. Eu nu sunt convins deloc că liderii PNL, toți liderii PNL, l-au susținut pe domnul Crin Antonescu. Dacă ne uităm la aritmetica parlamentară, nu ne ies lucrurile, să știți. Nu ies sub nicio formă. Hai să ne gândim. UDMR a votat cinstit. Am văzut harta județelor. Am văzut acolo Harghita, Covasna, Mureș, Sălaj, chiar Bihor. UDMR a adus 6% pentru Crin Antonescu. Asta înseamnă că, împreună, PSD cu PNL i-au adus doar 14 puncte lui Crin Antonescu. Din 20 scădem 6 și obținem 14 puncte, da? Deci, două partide care au luat 37% la ultimele alegeri parlamentare i-au dat doar 14%. Dacă ne uităm la Victor Ponta, care a luat singur, pe persoană fizică, 13%, atunci asta înseamnă 27%. Unde sunt restul de 10%? Hai să fim serioși! Nicușor Dan a fost tot timpul alternativa pentru Crin Antonescu. Și-au bătut joc de un candidat de primă mână cum e Crin Antonescu, iar coaliția va plăti un preț foarte scump pentru această eroare, să știți", a explicat Bogdan Chirieac.

