Audieri DNA în dosarul lui Ciprian Ciucu în timpul Congresului PNL

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Direcția Națională Anticorupție face audieri, duminică, în dosarul lui Ciprian Ciucu.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) fac audieri, duminică, în dosarul lui Ciprian Ciucu. Potrivit unor surse politice, sunt audiați unii dintre dezvoltatorii imobiliari iordanieni cu care ar fi colaborat primarul Ciprian Ciucu.

Reamintim că zilele trecute, procurorii DNA au luat mai multe măsuri preventive inclusiv în cazul lui Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, care a fost pus oficial sub acuzare pentru luare de mită.

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Între timp, la Congresul PNL de duminică, primarul general Ciprian Ciucu a acuzat o „operațiune specială” împotriva PNL și a precizat că „sistemul a ales să pună presiune pe PNL”.

„Partidul nostru a fost sub asalt. Și încă este. Ce este sistemul? Greu de definit! Inițial nu știi dacă există sau nu există, dar dacă ești un om liber, ai șansa să afli pe pielea ta acest lucru, în cel mai brutal mod cu putință. Știți care este problema cu Sistemul? Că, spre deosebire de noi, Sistemul nu se prezintă niciodată în alegeri! Pentru sistem nu contează dacă ia decizii greșite. Alții vor plăti! Populația va plăti, politicienii vor plăti dar nu sistemul. (…) Noi plecăm mai devreme sau mai târziu, avem un timp limitat în pozițiile publice, dar Sistemul este etern. Ei, în gradele și funcțiile lor rămân. M-am întrebat zilele acestea ce a fost mai înainte, oul sau găina: dacă Sistemul infiltrează partide sau dacă oameni din partide apelează la Sistem, coabitează cu el își îl ajută din pozițiile lor politice să-și pună oamenii în poziții din care ar putea să beneficieze împreună?!”, a spus Ciucu.