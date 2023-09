Atenție, niciun tren nu circulă vineri dimineață! CFR-iștii fac grevă

Demersul angajaților CFR este susținut de Blocului Naţional Sindical (BNS). Vorbim despre o grevă de avertisment ce are loc vineri, 15 septembrie, între orele 7:00 şi 9:00. Circulaţia trenurilor va fi oprită în intervalul menţionat.



Scopul acestei greve de avertisment este de a atrage atenţia asupra unor probleme urgente din industria feroviară, care includ lipsa contractelor colective de muncă, remuneraţii inadecvate în raport cu responsabilităţile şi calitatea muncii depuse de lucrătorii din domeniu, precum şi subfinanţarea companiilor feroviare din administrarea directă a statului, sub incidenţa Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.



De asemenea, una dintre principalele preocupări este lipsa cronică a investiţiilor în infrastructura feroviară, esenţiale pentru îmbunătăţirea vitezei şi siguranţei circulaţiei, precum şi lipsa investiţiilor în modernizarea materialului rulant, vagoane şi locomotive.



"Pentru această grevă de avertisment am întreprins toate demersurile legale în vederea respectării legii. Toţi liderii noştri sindicali au făcut eforturi şi continuă să facă eforturi pentru a reduce impactul acestei greve asupra călătorilor. În acest sens, pe parcursul acestor zile, încercăm să aducem la cunoştinţa clienţilor CFR că circulaţia trenurilor va fi oprită în intervalul menţionat. Concret, greviştii au pus afişe în gări cu aceste informaţii. Ce face conducerea CFR Infrastructură? Constat cu indignare ca liderii companiei continuă să aibă un comportament extrem de agresiv la adresa greviştilor, amestecându-se nemotivat şi nedorit în manifestarea sindicală, cerându-le angajaţilor CFR să înlăture informările din gări cu privire la greva de avertisment", a declarat Dumitru Costin, preşedintele BNS, conform Agerpres.



În acest context, sindicaliştii solicită ministrului Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu, să oprească ingerinţele din partea conducerii CFR asupra sindicaliştilor de la CFR Infrastructură şi să iniţieze dialogul cu sindicatele pentru găsirea soluţiilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi a infrastructurii feroviare.

