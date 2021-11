Aplicație ANAF pe telefon. Nazare: Cum ar trebui să se schimbe interacțiunea instituției cu românii

Invitat la interviurile DC News, Alexandru Nazare, ministru al Finanţelor Publice în Guvernul Cîțu, a declarat că "proiectele pe digitalizare în noul PNRR au crescut de la 20 de la proiecte la 55 de proiecte în total."

În continuare, Alexandru Nazare a făcut câteva precizări despre unul dintre aceste proiecte: o aplicație prin care cetățenii pot da un feedback clar privind serviciile oferite de fiecare administrație ANAF.

"Unul dintre proiecte, prins în PNRR, este foarte interesant. Este o aplicație care să fie downloadată (n.red. descărcată) de cetățeni și prin care să poată da un rating în privința serviciilor pe care fiecare administrație ANAF le oferă.", a spus Alexandru Nazare la DC News TV.

"Este în PNRR, este țintă! Mă gândesc că pe baza acestei aplicații putem să evaluăm mult mai clar modul în care anumite administrații ANAF funcționează. O să avem un feedback clar al cetățenilor.", a adăugat el.

Alexandru Nazare a afirmat că, prin această aplicație, "la momentul la care facem evaluarea funcționarilor sau evaluarea respectivelor regiuni, evaluarea diverșilor șefi, vom vedea și părerea românilor".

"Ar trebui făcut cu celeritate. Merită! E o aplicație prin care cetățeanul va evalua activitatea ANAF.", a spus apoi analistul politic Bogdan Chirieac.

"ANAF trebuie să-și îmbunătățească semnificativ modul în care comunică, modul în care tratează românii. Interacțiunea dintre ANAF și români trebuie să se dezvolte pe cu totul alte baze.", a conchis Alexandru Nazare.

Alexandru Nazare, ministru al Finanţelor Publice în Guvernul Cîţu, a mai vorbit la DCNewsTV și despre un raport legat de România care, deși e foarte important, e „cvasi-necunoscut în spațiul public”.

Comisia Europeană a lansat ciclul de coordonare a politicilor economice din cadrul semestrului european 2022, care include şi măsuri în ceea ce priveşte România.

„Avem primul raport în procedura deficit excesiv. Raportul a apărut pe 24 noiembrie, el este cvasi-necunoscut în spațiul public, deși conține elemente esențiale pentru evaluarea României și pentru viitor. Pe ce se bazează acest raport? Din șase în șase luni, România prezintă un raport. Aceasta este analiza Comisiei pe raportul transmis în 15 octombrie de România, atunci a fost termenul final. Pe 15 octombrie, s-a transmis un raport care nu conținea măsuri pentru viitor, ci doar o analiză a situației pe an, până în acel moment. Nu conținea o strategie fiscal-bugetară. Aceasta trebuia transmisă până în august. Nu a fost transmisă până în august. Ca atare, Comisia remarcă aceste lucruri în raport. Remarcă și măsurile pozitive din prima parte a anului. Un lucru bun este că, în evaluarea Comisiei, noi vom face deficitul cash asumat de 7,1, doar că nu este singurul criteriu pe care îl evaluează Comisia, mai sunt și altele, imediat discutăm despre ele. Un alt lucru bun este că am fost evaluați pozitiv de două agenții de rating. Este un lucru important, dar trebuie să fim atenți, pentru că de la acele agenții am primit un cec în alb în schimbul unor reforme, care, evident, trebuie să se întâmple. Adică ratingul stabil poate fi menținut sau nu, în funcție de modul în care se fac acele reforme”, a spus Alexandru Nazare în cadrul interviului de la DCNewsTV. (Citește mai mult AICI.)