ANAT cere ELIMINAREA carantinei pentru românii care vin din ţări de pe lista galbenă

"Ca urmare a campaniei eficiente de vaccinare, România are astăzi un indice epidemiologic extrem de mic, 99. Astfel că aproape toate ţările unde merg acum românii sunt pe lista galbenă, iar cei care se întorc trebuie să stea 10 sau 14 zile în carantină. Noi cerem să existe un indice fix, 400 sau 500, sub care cei care nu sunt vaccinaţi şi vin din aceste ţări să nu mai stea în carantină", a precizat Alin Burcea, vicepreşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism din România (ANAT), într-o conferinţă de presă..



În plus, pentru cei care vin din ţări cu indice mare, soluţia ar fi testarea la intrarea în ţară, astfel încât oamenii să nu mai stea în carantină.



"De asemenea, pentru cei care vin din ţări cu indice mare, 700-800, am propus prim-ministrului şi domnului Arafat să se facă centre de testare în aeroport şi, decât să stea toată lumea în carantină, se testează şi vor sta în carantină doar cei care sunt pozitivi. Astăzi, aceste teste au rate 3-4%. De ce să stea 200 de oameni, spre exemplu, în carantină, când pot sta 6?", a susţinut reprezentantul ANAT.



"Sunt două propuneri simple şi concrete şi aşteptăm răspuns", a continuat el.

Situaţia, clarificată săptămâna viitoare





Burcea şi-a exprimat speranţa că acest lucru se va clarifica într-o săptămână.



"Să nu uităm că această carantină este un concediu medical care se plăteşte de către stat. De ce să plătească statul pentru turiştii care nu sunt infectaţi?", a precizat vicepreşedintele Asociaţiei.



El a mai spus că jumătate dintre ţările UE au renunţat cu totul la lista galbenă şi la carantină, conform Agerpres.

Florin Cîţu, mesaj similar

Premierul Florin Cîţu a spus şi el că nu va mai fi nevoie de restricţii pentru turiştii care vin în România.

"Ne-am întâlnit cu oamenii din HoReCa, cum am făcut şi la Constanţa. Am vorbit şi despre turiştii care vor veni în România. Spre exemplu, cei care vor veni din zona verde nu vor avea nevoie de niciun fel de documentaţie", a transmis Florin Cîţu, la Suceava. .