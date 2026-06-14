Adrian Veştea crede că liberalii îl vor susţine pentru a conduce Guvernul

Sigla PNL - Inquam Photos / George Călin

Adrian Veştea, premierul desemnat, este încrezător că va primi o susţinere unanimă din partea PNL după şedinţa BPN convocată luni, 15 iunie.

"După cum vedeți din reacțiile PNL și mâine mă aștept să fie unanimitate, colegii să-și asume acest lucru.”, a transmis Veștea la România TV, în emisiunea moderată de Ioan Korpoş şi Simona Gheorghe.

Eugen Tomac mai avea nevoie de 25 de voturi

"Înainte de a fi nominalizat am discutat cu președintele, înțeleg că au existat discuții la nivelul guvernului Tomac, unde au lipsit cam 25 de voturi pentru a trece acest guvern. Cred că astăzi, prin persoana mea, prin faptul că fac parte dintr-o anumită structură politică, am un anumit parcurs politic și administrativ, toate aceste voturi se vor găsi. Vom reuși să trecem peste anumite supărări și stări ale unor colegi și vom trata cu responsabilitate perioada următoare, să ne așezăm și să ne punem la treabă. Nu există predictibilitate, oamenii nu știu ce se întâmplă cu ziua de mâine, iar datoria pentru România, cred că ar trebui să o tratăm cu responsabilitate în situația de față.”, a punctat Veștea.

Întrebat de Simona Gheorghe de unde va lua cele 25 de voturi şi dacă se bazează pe colegii din PNL pentru ele, Adrian Veştea a spus că "colegii noştri din PNL trebuie să facă dovadă că sunt împreună şi că vor sprijini acest Guvern. Eu am crescut în PNL, fac parte din conducerea partidului, în decursul timpului mi-am câştigat uninominal voturile, peste scorul partidului. Am ajutat partidul şi voi face asta şi în perioada următoare, prin implicarea pe care o voi avea. Am tot interesul să câştig încrederea românilor, să îmi continui cariera politică, care e una destul de lungă. Este o ambiţie şi o dovadă că există resursă umană în partidele politice care să îşi asume anumite momente prin care trece ţara şi să rezolve aceste situaţii".

"Am primit foarte multe semnale și de la UDMR, de la USR, de la PSD și din partea colegilor din PNL. Nu ai cum să fii în grațiile tuturor, sunt fel și fel de simpatii și antipatii dar contez pe un realism și pe o implicare responsabilă din partea tuturor colegilor parlamentari, ca în perioada următoare să avem un guvern", a completat premierul desemnat.