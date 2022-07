16 iulie – Ziua Ministerului Afacerilor Interne. Lucian Bode: Începând din acest an, vom avea propriul drapel

Polițiștii, pompierii, jandarmii, polițiștii de frontieră, aviatorii și toți ceilalți angajați ai Ministerului Afacerilor Interne au sărbătorit astăzi, 16 iulie, Ziua instituției de care aparţin. "Aniversarea a 160 de ani de la înființarea Ministerului Afacerilor Interne! Un moment cu o simbolistică aparte pentru toți cei care fac parte din Ministerul Afacerilor Interne și, în egală măsură, pentru întreaga societate în slujba căreia acționează structurile noastre.Mesajul zilei de astăzi este despre unitate, performanță, responsabilitate și tradiție, despre respectul pentru parcursul istoric al Ministerului Afacerilor Interne.România are nevoie de instituții puternice și credibile, mai ales acum, în contextul internațional agitat pe care îl traversăm. Puterea MAI stă în diversitatea misiunilor îndeplinite cu succes și în profesionalismul angajaților. Continuând tradiția celorlalte ediții ale Zilei Ministerului Afacerilor Interne, am premiat în cadrul ceremoniei de astăzi performanța, iar exemplul acestor angajați îmi doresc să fie urmat de cât mai mulți dintre colegii lor. Totodată, în spiritul istoriei Ministerului Afacerilor Interne am decis ca, începând din acest an, Aparatul central să aibă propriul drapel. Este un element care individualizează această structură și îmi doresc, totodată, să aibă și un rol catalizator și de responsabilizare a celor care fac parte din ea.Le mulțumesc pentru prezență și pentru mesajele de susținere adresate cu ocazia Zilei Ministerului Afacerilor Interne domnului Prim – Ministru Nicolae Ciucă și domnului Consilier prezidențial Ion Oprișor care a dat citire mesajului Președintelui României, domnul Klaus Iohannis.Îi felicit pentru activitatea desfășurată, pe toți angajații MAI și le doresc putere de muncă și ambiție – atât de necesare pentru atingerea obiectivelor de modernizare și dezvoltare instituțională asumate împreună!La mulți ani și succes pe mai departe tuturor angajaților Ministerului Afacerilor Interne!" - este postarea ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, pe Facebook.

Ziua MAI a fost decretată în anul 2018 – Anul Centenar, având ca reper ziua de 16 iulie 1862, când domnitorul Alexandru Ioan Cuza și Nicolae Kretzulescu, ministru Secretar de Stat la Departamentul din Întru, semnează Ordonanța nr. 495 prin care sunt contopite Cancelariile Ministerului de la București și Iași și se pun bazele înființării unui singur Minister de Interne, cu sediul în Capitală. Prima referire la Ministerul Trebilor din Lăuntru apare odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului Organic la data de 1 iulie 1831 în Țara Românească și 1 ianuarie 1832 în Moldova. Ministerul de Interne de mai târziu era instituția însărcinată cu conducerea administrației generale a țării, realizarea ordinii interne și siguranței statului, precum și coordonarea unor importante sectoare de activitate socială și economică. De-a lungul anilor, MAI a avut diverse denumiri în funcție de organizarea administrativă a țării și atribuțiile de la momentul respectiv. Denumirea de Minister al Afacerilor Interne a fost folosită pentru prima dată în anul 1941.

