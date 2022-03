1.500 de oameni salvați pe munte într-o singură lună. Sabin Cornoiu (SALVAMONT): Știm de ce crește numărul. Pandemia, rol important

În luna februarie salvamontiștii au fost solicitați să intervină în 1.453 de acțiuni de salvare și de acordare a primului ajutor medical, acțiuni în care au fost salvate 1.511 persoane, anunță Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România și Consiliul Serviciilor Publice Salvamont.

Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România (ANSMR) și Consiliul Serviciilor Publice Salvamont au centralizat activitatea, pe luna februarie a anului 2022, a celor 74 de formații salvamont aparținând celor 42 de structuri județene sau locale Salvamont din cele 24 de județe cu activitate de salvare montană din România. Zilnic, un număr de 550 – 600 de salvamontiști s-au aflat la datorie în zonele montane cu afluență turistică mare, în punctele medicale și de intervenție din cca 90 de posturi și baze salvamont.



Dintre cele 1.511 persoane salvate, 607 de persoane accidentate au fost predate serviciilor SMURD sau de Ambulanță, 10 persoane au fost predate elicopterelor SMURD-IGAV, iar 4 persoane au decedat pe munte, sarcina salvamontiștilor reducându-se la recuperarea acestora și transportul pentru predarea la serviciile IML.



Din numărul total de intervenții, 1.224 de intervenții au avut loc pe domeniile de practicare a sporturilor de alunecare, 88 de intervenții au avut loc în restul zonei montane – fiind salvate 146 de persoane, 137 de persoane s-au prezentat și au beneficiat de prim ajutor la cabinetele medicale ale bazelor Salvamont, iar 4 intervenții au avut loc în afara zonei montane, în locuri greu accesibile, acțiuni la care salvamontiștii au fost solicitați să intervină cu mijloacele și tehnicile lor specifice pentru soluționarea cazurilor.

Sabin Cornoiu: Număr extrem de mare de persoane salvate

Sabin Cornoiu, președintele Asociației Naționale a Salvatorilor Montani din România (A.N.S.M.R.) a vorbit, în exclusivitate pentru DC News, despre această problemă:

„Numărul este foarte mare, în creștere față de anul trecut, dar asta este tendința ultimilor 6-7 ani în care de la an la an înregistrăm câte 5-600 de cazuri în plus atât iarna cât și vara. Și acum, în februarie, e mult mai mult decât anul trecut. Cazuistica este clară, știm de ce crește. Sunt din ce în ce mai mulți oameni care vin la munte. Pandemia i-a ținut în țară pe foarte mulți, este un grad mare de încărcare al pârtiilor, pentru că majoritatea cazurilor sunt pe pârtiile de schi. Poate 10-20% sunt în afara zonei schiabile sau a domeniilor amenajate.

E un lucru îmbucurător că oamenii vin la munte, dar, din păcate, sunt și cetățeni care sar peste anumite etape obligatorii în pregătirea pentru sporturile montane, în alegerea echipamentului corespunzător, în gestionarea nivelului de practicare al acestor sporturi, încercând să depășească aceste etape, iar pe cale de consecință apar ceste accidente. Deci, pentru noi, cifrele sunt cumva normale raportate la numărul de practicanți ai sporturilor de iarnă și la gradul de încărcare al domeniilor de practicare al acestor sporturi“, a spus, pentru DC News, Sabin Cornoiu.

